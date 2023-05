Immer mehr Forschende äußern sich warnend vor dem Einsatz einer künstlichen Universalintelligenz (AGI). MIT-Professor Max Tegmark sieht Parallelen zum apokalyptischen Film "Don't Look Up." Der MIT-Professor und KI-Forscher Max Tegmark zeigt sich besorgt über die möglichen Auswirkungen einer künstlichen Universalintelligenz (AGI: Artificial General Intelligence) auf die menschliche Gesellschaft. In einem Essay für das Time-Magazin zeichnet Tegmark ein düsteres Bild von einer Zukunft, die von einer KI bestimmt wird, die nicht mehr kontrolliert werden kann. Er schreibt: "Leider habe ich jetzt das Gefühl, dass wir den Film ‚Don't Look Up' für eine andere existenzielle Bedrohung erleben: eine universelle ...

