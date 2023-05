Das Börsenjahr 2023 lief bislang deutlich besser, als viele Marktteilnehmer angenommen hatten, meint Kapitalmarktexperte Stefan Riße von Acatis Investment. Von den steigenden Kursen hätten offensichtlich vor allem "furchtlose" Kleinanleger profitiert, die besser abschnitten als Investment-Profis, die angesichts der geldpolitischen Straffung vorsichtiger agiert haben. Dennoch warnt Riße: Wir werden noch in eine Rezession rutschen und die Folgen der Geldpolitik zu spüren bekommen. Was die Schuldenobergrenze und der private Konsum in den USA damit zu tun haben und warum der richtige Einstiegskurs für langfristige Investoren eher eine Nebenrolle spiele: Alle Antworten gibt's im Interview!