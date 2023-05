lpreis unter Druck, Konjunktursorgen um China und FED Entscheid heute Abend

Werbung







Im Zuge der schlechten chinesischen Konjunkturdaten vom 30.04.2023 für den dortigen Produktionssektor gingen die Preise für Öl am Future-Markt stark zurück.



Der "China Purchasing Managers Index", kurz PMI, wurde am Sonntag von der China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP) veröffentlicht und indizierte mit lediglich 49,2 Punkten einen Rückgang des produzierenden Gewerbes in China. Während der Preis für die Juni-Futures auf Brent-Öl zum Ende der vergangenen Woche noch für 79,54 USD gehandelt wurden, rutschte der Preis in den letzten Handelstagen angesichts der internationalen, konjunkturellen Herausforderungen zeitweise bis auf 72,33 USD ab. Auch das Tief von März bei 70,12 USD ist somit in greifbarer Nähe - bisher markiert diese Schwelle den geringsten Preis seit Dezember 2021.



Heute gegen 16:30 deutscher Zeit werden sodann die Rohöllagerbestände der USA veröffentlicht und bringen somit möglicherweise weitere Bewegung in den Ölmarkt. Weiterhin steht heute der nächste Zinsentscheid der FED um 20:00 Uhr auf der Tagesordnung. Die breite Markterwartung schwankt zwischen einer antizipierten Erhöhung des Leitzinses um 0,25% auf 5,00% bzw. dem Verbleib auf dem aktuellen Niveau von 4,75%.









Am heutigen Mittwoch um 18:30 erfahren Sie im HSBC-Webinar "Sell in May and go away - Tipps und Tricks zur Depotabsicherung" ob die alte "Börsenweisheit" noch aktuell ist. Interessante Einblicke in das Hedging und weitere Absicherungsmechanismen erhalten Sie kostenlos und bequem per Internetpräsentation. Über den folgenden Link finden Sie unsere Webinarübersicht mit dem Link zum Teilnehmen:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC