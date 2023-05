FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den Leitzinsentscheidungen in den USA am Mittwochabend und im Euroraum am Donnerstag hat sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt wieder etwas aufgehellt. Der Dax legte um 0,56 Prozent auf 15 815,06 Punkte zu. An den wichtigsten Börsen Europas wurden ebenfalls überwiegend Gewinne verzeichnet. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel sank dagegen um 0,08 Prozent auf 27 434,78 Zähler.

Tags zuvor war der deutsche Leitindex zunächst mit 16 011 Punkten auf den höchsten Stand seit Januar 2022 geklettert. Letztlich nahmen die Anleger nach einem 15-prozentigen Kursplus seit Jahresbeginn an der runden Marke dann aber Gewinne mit. Wie es weitergeht, dürfte vor allem von den die Zinsentscheidung der US-Notenbank begleitenden Bemerkungen am Abend abhängen. Sie haben die größte Macht, den Börsen die Richtung zu weisen. Denn: Nach kräftigen Zinsanhebungen in den USA seit März 2022 gehen Experten inzwischen nur noch von einem kleinen Schritt von 0,25 Prozentpunkten aus. Danach, so sieht es Craig Erlam, Marktanalyst vom Broker Oanda, sei "eine Phase erreicht, in der jede Zinserhöhung unerwünschte und unbeabsichtigte Folgen haben könnte"./ck/he

DE0008469008, DE0008467416