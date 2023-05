DJ Airbus verdient deutlich weniger - Ausblick bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Weniger Auslieferungen als im Vorjahr und Investitionen haben Airbus im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang beschert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern.

Im Zeitraum von Januar bis März sank der Umsatz um 2 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens mit 11,4 Milliarden gerechnet.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) sackte um knapp 40 Prozent auf 773 Millionen Euro ab. Die Analystenprognose hatte auf 749 Millionen gelautet. Unter dem Strich verdiente Airbus 466 Millionen Euro, das waren über 60 Prozent weniger als im Vorjahr.

Der freie Cashflow (FCF) vor Fusionen und Akquisitionen (M&A) sowie Kundenfinanzierungen lag wegen des Aufbaus von Lagerbeständen bei minus 889 Millionen Euro nach einem positiven Wert von 213 Millionen im Vorjahr.

Im laufenden Jahr will der Konzern das bereinigte EBIT weiterhin auf 6,0 Milliarden Euro steigern, von 5,63 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Bei den Flugzeugauslieferungen hat sich Airbus 2023 wieder 720 Maschinen vorgenommen. So viele Maschinen wollte der Konzern ursprünglich im vergangenen Jahr an seine Kunden übergeben, musste das Ziel wegen Problemen in der Lieferkette aber zunächst senken und dann ganz kassieren. Beim freien Cashflow (FCF) vor M&A peilt Airbus weiterhin 3,0 Milliarden Euro an, nach 4,68 Milliarden 2022.

