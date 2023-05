Der S&P 500 pendelt am heutigen Mittwoch im Bereich von 4.130 Punkten seitwärts und bewegt sich damit weiterhin im Bereich um den 10er-EMA im Tageschart. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, solange der 50er-EMA im Bereich von 4.068 Punkten nicht mehr nachhaltig unterschritten wird. Weitere Volatilität könnte nach dem US-Leitzinsentscheid um 20 Uhr in den Markt kommen. In der Vortagesanalyse hieß es: "Die Marke von 4.140 Punkten wurde erreicht, ...

