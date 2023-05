Apple hat mit iOS 16.4.1 und macOS 13.3.1 eine neue Form der Software-Updates erstmals für alle Nutzer:innen eines iPhones und Macs veröffentlicht. Mit den sogenannten Rapid-Security-Response-Updates (RSR-Updates) muss Apple bei Sicherheitslücken nicht jedes Mal ein großes OS-Update verteilen. Diese sollet ihr auch rasch installieren. Mit den Rapid-Security-Response-Updates, in Deutschland "schnelle Sicherheitsmaßnahmen" genannt, hatte Apple schon im Sommer 2022 zur WWDC eine neue Art der Software-Updates angekündigt. Bislang hatte der Hersteller diese nur in Beta-Versionen von macOS und iOS getestet - nun sind sie ein erstes Mal in Form der Updates auf iOS 16.4.1 und macOS 13.3.1 regulär ausgespielt worden. Wenn euch diese Updates angeboten werden, sollten sie auch zeitnah installiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...