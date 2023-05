DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Mai

=== 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (07:30 PK) *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q (09:00 PK, 09:30 Analystenkonferenz) 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1Q 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK, 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Umsatz 1Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK, 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (09:30 Analystenkonferenz, 11:00 PK) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1Q (14:00 PK) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q (09:00 PK) *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1Q 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1Q 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz März Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +19,0 Mrd Euro zuvor: +16,0 Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +4,0% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +4,6% gg Vm *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 09:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei Fachtagung "Unsere Chance: klischeefrei mehr Fachkräfte!", Berlin 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Mündliche Verhandlung zur Förderung für Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Schlussanträge zum Zugang zu Kfz-Reparatur- und Wartungsinformationen 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Schlussanträge zur Quarantänepflicht während des Urlaubs *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 56,5 zuvor: 55,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 56,3 1. Veröff.: 56,3 zuvor: 53,9 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 55,7 1. Veröff.: 55,7 zuvor: 53,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,9 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 52,6 *** 10:00 DE/Allianz SE, HV *** 10:00 DE/Deutsche Post AG, HV *** 10:00 DE/RWE AG, HV *** 10:00 NL/Qiagen NV, PK zum Ergebnis 1Q 10:00 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 56,6 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 55,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 53,7 *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:30 DE/Talanx AG, HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 54,9 1. Veröff.: 54,9 zuvor: 52,9 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: -1,8% gg Vm/+ 6,1% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+13,2% gg Vj 12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q 14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,50% Einlagensatz PROGNOSE: 3,25% zuvor: 3,00% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 236.000 zuvor: 230.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz März PROGNOSE: -63,1 Mrd. USD zuvor: -70,54 Mrd. USD *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +1,9% gg Vm 4. Quartal: +3,0% gg Vm 14:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Veranstaltung Bürgerdialog "Jetzt", Fürstenfeldbruck, Beginn einer Veranstaltungsreihe *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 14:50 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Forum zum Thema: "Raus aus dem Inflationsschock", u.a. mit Wirtschaftsminister Habeck (15:30 Keynote) und DGB-Vorsitzender Fahimi, Berlin 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q *** - DE/Pkw-Neuzulassungen, April - ET/Bundeskanzler Scholz, Besuch und Gespräche in Äthopien im Rahmen der Afrika-Reise (bis 6.5.) - EU/Abschluss der zweitägigen informellen Ministertagung Beschäftigung und Soziales - EU/Beginn des zweitägigen informellen Treffens der Gesundheitsminister - Märkte/Börsenfeiertag Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

