Für so manche DAX-Dividendenaktie liegt das Ex-Dividenden-Datum bereits zurück. Das heißt, dass einige Einkommensinvestoren zumindest in den kommenden Wochen und Monaten hier in die Röhre schauen. Aber, keine Panik: So manche Aktie zahlt bestimmt auch im Jahr 2024 erneut zumindest konstant aus. Aber es gibt noch Chancen, auf die man setzen könnte. Wenn ich noch eine DAX-Dividendenaktie für diese Saison kaufen wollte, so wäre es die Allianz-Aktie (WKN: 840400). Hier sind meine Gründe, warum der Versicherer ...

