PEKING (dpa-AFX) - Die wirtschaftliche Erholung in China verläuft weiter uneinheitlich. Während der Dienstleistungssektor wächst, deuten Indikatoren auf Probleme in der Industrie hin. Der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins Caixin für das verarbeitende Gewerbe fiel im April von 50,0 Punkten im Vormonat auf 49,5 Zähler, wie Caixin am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten dagegen eine leichte Aufhellung erwartet.

Werte unterhalb von 50 Punkten deuten auf eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität hin. Ein ähnliches Signal hatte vor wenigen Tagen der von der Regierung veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die Industrie gesendet. Dagegen halten sich die Indikatoren für den Dienstleistungssektor klar über der Wachstumsschwelle.

Ökonomen erklären die unterschiedliche Entwicklung zwischen Industrie und Dienstleistern unter anderem mit dem schwächelnden Welthandel, der die exportorientierte Industrie belastet. Die Konjunkturerholung in China nach der Abkehr von der strikten Corona-Politik kommt dagegen dem binnenorientierten Dienstleistungssektor zugute./bgf/stk