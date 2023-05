London (ots/PRNewswire) -RETN wird Oracle FastConnect Partner in FrankfurtDer internationale Netzwerkdienstleister RETN, ein Mitglied des Oracle PartnerNetwork (OPN), hat heute bekannt gegeben, dass er über Oracle Cloud Infrastructure (OCI) FastConnect in Frankfurt Konnektivität zu Oracle Cloud anbieten wird. RETN wird OCI direkte Konnektivitätsdienste bei Equinix FR5 und Interxion FRA10 anbieten. Oracle-Kunden können die Leistung der Oracle Cloud vor Ort nutzen, einschließlich Oracle Autonomous Database, um Innovationen freizusetzen und das Geschäftswachstum voranzutreiben.William Manzione, RETN Product Manager: "Wir freuen uns, dass wir Oracle in das Portfolio unserer Cloud Connect-Familie aufnehmen können. Eine Partnerschaft, die einen Mehrwert für unser Produkt darstellt und gleichzeitig eine direkte Verbindung zu einem der anerkanntesten und renommiertesten Cloud-Anbieter weltweit ermöglicht. Unsere Kunden werden in der Lage sein, hohe Netzleistungen mit den fortschrittlichsten Cloud-Diensten auf dem Markt zu kombinieren.Mit zuverlässigen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen über dedizierte Leitungen mit einer Kapazität von bis zu 100G im internationalen Multi-Terabit-Backbone-Netz von RETN ermöglicht FastConnect den Kunden von RETN Cloud Connect den direkten Zugriff auf ihr virtuelles OCI-Cloud-Netzwerk über dedizierte, private Verbindungen mit hoher Bandbreite, die leicht skalierbar sind und eine effiziente Reaktion auf sich ändernde Geschäftsanforderungen ermöglichen.""Zuverlässige Konnektivität ist für kritische Workloads mit hoher Bandbreite wie Analytik, Data Warehousing und Streaming notwendig", sagt Vinay Kumar, Vice President of Product Management, Oracle Cloud Infrastructure. "Mit OCI FastConnect können Kunden hohe Service-Levels und einen zuverlässig hohen Durchsatz bei ihrer Netzwerkverbindung zur Oracle Cloud erreichen."OCIs umfangreiches Netzwerk von mehr als 80 globalen und regionalen FastConnect (https://www.oracle.com/cloud/networking/fastconnect/)-Partnern bietet den Kunden eine dedizierte Anbindung an Oracle Cloud-Regionen und OCI-Services - und damit die besten Optionen für Kunden überall auf der Welt.Oracle Cloud Infrastructure FastConnect ermöglicht die Anbindung der Unternehmens-Cloud an OCI von vertrauenswürdigen Unternehmensrechenzentren aus. Die direkte Verbindung zu OCI über Oracle FastConnect ermöglicht eine schnelle, private Verbindung zur branchenweit umfangreichsten und am besten integrierten Cloud-Plattform mit einem umfassenden Serviceangebot für Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Infrastructure-as-a-Service (IaaS).Informationen zu RETNRETN ist einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen eurasischen Netzwerkanbieter, der über einzigartige Ressourcen verfügt, um Europa und Asien zu verbinden. Es der Netzzwerkprovider bietet eine breite Palette von Konnektivitätsdiensten wie IP-Transit, Ethernet & VPN, Kapazität, Remote Peering zu wichtigen IXPs, Colocation und Cloud Connect. RETN zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es ein umfangreiches, internationales Glasfasernetz besitzt. Mit über 132.000 km Länge und mehr als 865 PoPs hat RETN die maximale Kontrolle über sein physisches Netzwerk, das mit führenden Anbietern wie Infinera, Juniper und Ciena betrieben wird.Die einzigartige Lösung von RETN zur Verbindung von Europa und Asien basiert auf einer eigenen homogenen DWDM- und IP/MPLS-Netzwerkplattform und weit verzweigten Landrouten, die durch Westeuropa, Osteuropa und bis an die Grenze zu China und weiter nach Südostasien führen.RETN bietet seinen 1700 Kunden in seinem gesamten eurasischen Netz Telekommunikationsdienste mit kurzen Vorlaufzeiten, branchenführenden Betriebszeiten und mehrschichtiger Redundanz.Informationen zum Oracle PartnerNetworkDas Oracle PartnerNetwork (OPN) ist das Partnerprogramm von Oracle, das es Partnern ermöglicht, den Übergang zur Cloud zu beschleunigen und bessere Geschäftsergebnisse für Kunden zu erzielen. Das OPN-Programm ermöglicht es den Partnern, mit Oracle über einen oder mehrere Track(s) zu interagieren und sich darüber abzustimmen, wie sie auf den Markt gehen: Cloud Build für Partner, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die auf Oracle Cloud aufbauen oder in Oracle Cloud integriert sind; Cloud Sell für Partner, die Oracle Cloud-Technologie weiterverkaufen; Cloud Service für Partner, die Oracle Cloud Services implementieren, bereitstellen und verwalten; und License & Hardware für Partner, die Oracle Softwarelizenzen oder Hardwareprodukte herstellen, warten oder verkaufen. Kunden können ihre Geschäftsziele mit OPN-Partnern vorantreiben, die Expertise in einer Produktfamilie oder einem Cloud-Service erreicht haben. Hier können Sie mehr erfahren: http://www.oracle.com/partnernetworkMarkenzeichenOracle, Java, MySQL und NetSuite sind eingetragene Marken der Oracle Corporation. NetSuite war das erste Cloud-Unternehmen, das die neue Ära des Cloud-Computing einläutete.RETN ist ein eingetragenes Warenzeichen von RETN Capital.Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an pr@retn.netView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/retn-stellt-zugang-zur-oracle-cloud-uber-fastconnect-zur-verfugung-301814463.htmlPressekontakt:+447957142706Original-Content von: RETN Capital Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159334/5500688