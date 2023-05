Wolfsburg (ots) -- Vom 7. Juli bis 20. August geben sich nationale und internationale Stars in Wolfsburg die Klinke in die Hand- Ticket-Vorverkauf startet am 8. Mai: Tageskarte an Konzerttagen kostet 25 Euro- Vielfältiges Rahmenprogramm rundet den Festivalcharakter ab- Das vollständige Sommerprogramm und Informationen zum Ticket-Vorverkauf gibt es unter: www.autostadt.de/sommer.Festivalflair am Mittellandkanal: Unter dem Motto "Summer in the Autocity" lädt die Autostadt in Wolfsburg vom 7. Juli bis zum 20. August zum Sommerfestival ein. Insgesamt 22 nationale und internationale Stars geben sich in dieser Zeit im Themenpark die Klinke in die Hand und spielen bei Live-Konzerten auf zwei Bühnen aus ihren aktuellen Tourprogrammen. Mit von der Sommerpartie sind unter anderem "Max Giesinger", "NO ANGELS", "Hollywood Vampires" (mit Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry und Tommy Henriksen), "Sarah Connor", "Eros Ramazzotti", "Johannes Oerding", "Clueso" oder "Die Fantastischen Vier". Abgerundet wird der Festivalcharakter von einem vielfältigen Rahmenprogramm - von Ferienworkshops über Spielwiese und Klettersäulen bis hin zu "Cool Summer Island", der schwimmenden Beachclub-Insel im Hafenbecken. Der Ticket-Vorverkauf startet am 8. Mai.Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt: "Wir haben ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, bei dem musikalische Vielfalt, Spaß und Aktion im Vordergrund stehen. Sechs Wochen lang gibt es Live-Konzerte mit tollen Musikerinnen und Musikern und einem wirklich coolen Rahmenprogramm. Mein Geschäftsführungskollege Marco Schubert und ich freuen uns mit dem gesamten Autostadt-Team auf einen erlebnisreichen Sommer."Roland Kalweit, Entertainment Manager der Autostadt: "In diesem Sommer bieten wir die volle musikalische Bandbreite - von Pop und Rock über Jazz bis hin zu Gothic Metal. Mit dieser musikalischen Vielfalt schaffen wir ein einmaliges Festivalerlebnis."Olaf Katzer, Leiter des Bildungsbereichs der Autostadt: "Auch in diesem Sommer bieten wir ein Ferienprogramm mit unseren beliebtesten Workshops an, bei denen sich Kinder und Jugendliche kreativ mit den Themen Technik, Natur, Coding und Ernährung auseinandersetzen können."Zwei Bühnen für 22 nationale und internationale Top-ActsInsgesamt 22 nationale und internationale Superstars treten beim Sommerfestival auf zwei Bühnen auf. Während die große Lagunenbühne eine beeindruckende Kulisse mit Blick auf die Türme bietet und für echtes Konzertfeeling sorgt, erleben Gäste unter dem Edelstahldach der Porsche-Bühne durch die Nähe zu den Musikerinnen und Musikern eine exklusive und intime Atmosphäre. Die Konzerte auf der Porsche-Bühne beginnen um 16 Uhr, Auftritte auf der Lagunenbühne starten um 19 Uhr.Folgende Top-Acts sind bis zum 20. August 2023 in der Autostadt zu erleben:Freitag, 7. Juli, 19 Uhr Lagunenbühne Max GiesingerSonntag, 9. Juli, 16 Uhr Porsche-Bühne James MorrisonSamstag, 15. Juli, 19 Uhr Lagunenbühne NO ANGELSSonntag, 16. Juli, 16 Uhr Porsche-Bühne ELIFSamstag, 22. Juli, 19 Uhr Lagunenbühne Nico SantosSonntag, 23. Juli, 16 Uhr Porsche-Bühne Kaiser QuartettSonntag, 23. Juli, 19 Uhr Lagunenbühne Hollywood VampiresFreitag, 28. Juli, 19 Uhr Lagunenbühne Sarah ConnorSamstag, 29. Juli, 16 Uhr Porsche-Bühne Gregor MeyleSamstag, 29. Juli, 19 Uhr Lagunenbühne Lord Of The LostSonntag, 30. Juli, 19 Uhr Lagunenbühne Eros RamazzottiFreitag, 4. August, 19 Uhr Lagunenbühne Johannes OerdingSamstag, 5. August, 16 Uhr Porsche-Bühne Tina DicoSamstag, 5. August, 19 Uhr Lagunenbühne CluesoSonntag, 6. August, 16 Uhr Porsche-Bühne ClockClockSamstag, 12. August, 16 Uhr Porsche-Bühne Marius NesetSamstag, 12. August, 19 Uhr Lagunenbühne Calum ScottSonntag, 13. August, 16 Uhr Porsche-Bühne LINAFreitag, 18. August, 19 Uhr Lagunenbühne LEASamstag, 19. August, 16 Uhr Porsche-Bühne Alice MertonSonntag, 20. August, 16 Uhr Porsche-Bühne Ina ForsmanSonntag, 20. August, 19 Uhr Lagunenbühne Die Fantastischen VierDas komplette Festivalprogramm steht ab sofort unter www.autostadt.de/sommer zur Verfügung.Rahmenprogramm mit Workshops, Spielwiese, Kletterwänden und "Cool Summer Island"Zusätzlich zu den Live-Auftritten gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm: Kinder, Jugendliche sowie ganze Familien sind eingeladen, an den Bildungs- und Ferienworkshops teilzunehmen. Das Angebot reicht von der Gestaltung kleiner Elektromobile über das Gravieren mit einem Lasercutter bis hin zur Erstellung von kurzen Filmen. Ergänzend dazu finden an den Werkstationen im "MobiVersum" wechselnde Mitmachaktionen statt. Alle Informationen zu den buchbaren Workshops und den kostenfreien Angeboten an den Werkstationen sind ab Mitte Juni unter www.autostadt.de/bildung erhältlich.Jede Menge Spaß und Platz zum Toben für Kinder von 6 bis 14 Jahren bietet die neue, speziell für die Autostadt designte, 1.400 Quadratmeter große Spielwiese auf einer künstlich angelegten Insel in der Lagune. Kinder ab 8 Jahre, Jugendliche und Erwachsene können ihre Fähigkeiten beim Klettern auf Kletterwänden unter Beweis stellen - in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Ergänzend dazu wird es zahlreiche spannende Mitmach-Shows geben. Entspannung gibt es auf den Loungeschaukeln im Park und auf "Cool Summer Island", wo Gäste eine Cocktailbar, feinen Sandstrand, zahlreiche Sitz- und Liegemöglichkeiten sowie eine große Auswahl an Elektro- und Tretbooten vorfinden.Alle Informationen und die Öffnungszeiten gibt es ab sofort unter www.autostadt.de/sommer.Eintritt in die Autostadt im Sommerfestivalzeitraum vom 7. Juli bis 20. AugustMit dem Kauf eines Festivaltickets erhält der Gast für den Tag des Konzertes ganztägig Eintritt in die Autostadt und kann alle Sommerattraktionen erleben. Ein Autostadt Festivalticket - unabhängig von Künstlerin oder Künstler - kostet 25 Euro. An Festivaltagen ohne Konzerte sind im Festivalticketpreis ein Guthaben von drei Euro für Nutzung der Eventgastronomie enthalten. Alle Festivaltickets - ob für Konzerttage oder für konzertfreie Tage - sind ab dem 8. Mai vorab online über www.autostadt.de buchbar.Zusätzlich gibt es ab dem 11. Mai einen Vor-Ort-Verkauf am WelcomeDesk des KonzernForums der Autostadt. Die Anzahl der Festivaltickets an Konzerttagen ist limitiert und gerade für Konzerttage schnell ausverkauft.Alle Informationen zu den Festivaltickets gibt es unter: www.autostadt.de/sommer.