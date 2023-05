TeamViewer (TMV) hat gute Ergebnisse für Q1 2023 vorgelegt. Obwohl sich das Wachstum der Umsätze nach einem sehr starken Q4 verlangsamt hat, ist das Management zuversichtlich, dass das Wachstum in Zukunft wieder anzieht. Die adj. EBITDA-Marge ist in Q1 gestiegen, wenn auch unterstützt durch Kostenabschmelzungen, aber das Management erwartet höhere Kosten in Q2. TMV hat seine Prognose für 2023 bekräftigt und rechnet mit einem zweistelligen Umsatzwachstum von 10 % bis 14 % im Jahresvergleich und einer weitgehend stabilen Rentabilitätsmarge im Jahresvergleich. Darüber hinaus kaufte das Unternehmen aufgrund seines starken Cashflows und seiner Geschäftsentwicklung 1,7 Mio. Aktien (EUR 25,6 Mio.) im Rahmen seines für 2023 geplanten Aktienrückkaufs im Wert von EUR 150 Mio. zurück. Die Analysten von AlsterResearch sehen das Umfeld um das Unternehmen weiterhin positiv, da es in einer herausfordernden, aber sich digitalisierenden Welt gut positioniert hat. AlsterResearch bestätigt HALTEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 15,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TeamViewer%20AG





