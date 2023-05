Ingolstadt (ots) -Maximilian Bosker ist der Geschäftsführer der Bemore Recruiting GmbH, die sich auf Personaldienstleistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualifizierte Fachkräfte in der Finanzdienstleistungsbranche sowie motivierte Quereinsteiger mit suchenden Unternehmen zu verbinden. Hier erfahren Sie, was die Arbeit in diesem Bereich auszeichnet und warum die Zeiten nie besser waren, um als Finanzberater Karriere zu machen.Die sich ständig verändernde Arbeitswelt eröffnet zunehmend neue Möglichkeiten, die für alle Arbeitnehmer interessante Chancen bieten. Es ist daher nicht überraschend, dass viele von ihnen gelegentlich eine gewisse Unzufriedenheit mit ihrer derzeitigen Anstellung verspüren. Sie suchen nach anderen Strukturen, besseren Aufstiegsmöglichkeiten oder einer neuen beruflichen Herausforderung. Jeder Mensch hat schließlich das Recht auf einen Arbeitsplatz, der glücklich macht und zum eigenen Leben sowie den persönlichen Zielen passt. "Oft bietet sich hierfür eine völlige Neuausrichtung an: So habe ich es bereits oft erlebt, dass Menschen erst durch den Quereinstieg in eine andere Branche endlich ihre Berufung gefunden haben", erklärt Maximilian Bosker, Geschäftsführer der Bemore Recruiting GmbH."Gerade die Finanzbranche bietet reizvolle Möglichkeiten und spannende Tätigkeitsfelder mit Zukunft. Wer sich dort sorgfältig vorbereitet, hat auch als Quereinsteiger erstklassige Chancen auf eine tolle Karriere - dabei unterstützen wir Interessenten", fügt der Experte hinzu. Als Geschäftsführer der Bemore Recruiting GmbH verfolgt Maximilian Bosker das Ziel, ambitionierte Kandidaten und erfahrene Fachkräfte aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen mit suchenden Unternehmen zu verbinden. Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche kennt er das enorme Karrierepotenzial, die dieser Bereich sowohl für erfahrene Branchenkenner als auch für Neueinsteiger bietet. Er stellt seinen Kunden die besten Partner in ihrer Region vor und erleichtert ihnen damit den Einstieg in ihren neuen Berufsweg. Durch seine Arbeit hat er bereits zahlreichen Menschen geholfen, in der Finanzbranche auch als Quereinsteiger Karriere zu machen.Hohe Verdienstmöglichkeiten und maximale Flexibilität: Warum der Job des Finanzberaters immer attraktiver wird"Noch immer herrscht gegenüber der Finanzdienstleistungsbranche bei vielen Menschen große Skepsis - völlig unberechtigt", betont Maximilian Bosker. Grundsätzlich ergibt sich in dieser Branche ein hohes Durchschnittsalter bei den Beratern, da junge Berufsstarter zunächst meist andere Branchen bevorzugen. Die Branche wird damit zunehmend älter und viele von ihnen werden in absehbarer Zeit in Rente gehen, wodurch es mehr Kunden ohne Ansprechpartner geben wird. Der Job des Finanzberaters erfordert vor allem Feingespür und eine gewisse Begeisterung im Umgang mit Menschen. Vorkenntnisse im Bereich Zahlen und Finanzen sind dagegen keine Voraussetzung, da das Produktwissen innerhalb einer etwa sechsmonatigen Ausbildung berufsbegleitend erlernt wird. Zusätzlich bietet der Beruf ein hohes Einkommen, eine freie Zeiteinteilung und selbstbestimmtes Arbeiten. So lässt sich auch die Terminplanung mit Kunden ohne Einschränkungen selbst gestalten."Die Chancen in der Finanzdienstleistungsbranche sind derzeit zwar besonders hoch", betont Maximilian Bosker. "Aufstiegsmöglichkeiten stehen jedoch auch Quereinsteigern offen und mit dem richtigen Engagement kann man innerhalb von zwei bis drei Jahren eine Führungsposition erreichen." Perspektivisch wird die Finanzberatung in Zukunft außerdem ein Job sein, bei dem man vollkommen ortsunabhängig arbeiten kann. Der Trend geht immer mehr in diese Richtung - schon bald wird man eine professionelle Finanzberatung von überall auf der Welt anbieten können.Warum sich ein Quereinstieg in der Finanzbranche gerade jetzt besonders lohnt"Im Grunde waren die Zeiten nie besser, um sich als Quereinsteiger eine neue Karriere aufzubauen", verrät Maximilian Bosker. In der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland zeigt sich ein deutlicher Rückgang der Vermittler in den letzten 15 Jahren: von über 400.000 auf etwa 190.000. Das Durchschnittsalter der Finanzberater in Deutschland liegt bei etwa 52 Jahren, was bei den Unternehmen ein wachsendes Nachwuchsproblem hervorruft. Obwohl die Anzahl der Einwohner in Deutschland sich kaum verändert hat, gibt es immer noch viele Menschen, die eine Finanzberatung benötigen - die Nachfrage ist also weiterhin groß.Somit müssen Berater heute nicht mehr händeringend nach Kunden suchen. Stattdessen sind gut ausgebildete Kräfte immer mehr gefragt. "Entscheidend sind nur die ersten Schritte, bei denen wir Interessenten gerne unterstützen - so ist es für jeden problemlos möglich, in der Finanzbranche durchzustarten", betont Maximilian Bosker.Sie wollen sich ebenfalls beruflich umorientieren und als Quereinsteiger in der Finanzbranche Karriere machen? 