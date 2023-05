KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Energieversorger EnBW hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich bessere Geschäfte als im Vorjahreszeitraum gemacht. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) habe sich von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahresquartal auf 2,8 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, teilte das Karlsruher Unternehmen am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen mit. Positive Bewertungseffekte auf Handelsgeschäfte und eine positive Ergebnisentwicklung im Bereich der Stromerzeugung seien die wesentlichen Gründe gewesen.

Der Konzern erwarte im ersten Quartal einen Überschuss in Höhe von 2,3 Milliarden Euro - nach 0,6 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die Geschäfte würden sich so jedoch nicht fortsetzen. Die bisherige Prognose beim operativen bereinigten Ergebnis für das laufende Jahr werde deshalb unverändert beibehalten. Endgültige Zahlen für das erste Quartal will das Unternehmen am 12. Mai veröffentlichen./rwi/DP/jha