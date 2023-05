New York (ots/PRNewswire) -Reorg, ein führender Anbieter von Informationen, Daten und Analysen für die globalen Kreditmärkte, gab heute die Ernennung von Vishal Saxena zum Chief Technology Officer bekannt.Als CTO wird Herr Saxena die Technologie-Investitionen und Innovationsinitiativen des Unternehmens anführen und sicherstellen, dass Reorg ein führender Anbieter von erstklassigen Workflows, Benutzererfahrungen und Einblicken für Kunden bleibt. Reorgs kontinuierliche Investitionen in Technologie, Data Science und künstliche Intelligenz unter der Leitung von Vishal werden es ermöglichen, die Fachkenntnisse der redaktionellen Mitarbeiter von Reorg zu nutzen, um Technologielösungen zu entwickeln, die das datengesteuerte Produktangebot für die Kunden von Reorg erheblich erweitern.Vishal bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit zu Reorg, nachdem er zuletzt seit August 2021 als CTO bei Canoe tätig war. Während seiner Amtszeit baute er ein erstklassiges Technologie- und Produktteam auf und leitete es, welches sich auf die Steigerung der Effizienz durch Prozessoptimierung und strategische geschäftliche und technische Entscheidungen konzentrierte. Zuvor war er als Managing Director bei Blackstone's Technology and Innovations Group tätig, wo er auch als Global Head of Software Development für interne und externe Geschäftssysteme fungierte. Vor seiner Tätigkeit bei Canoe und Blackstone leitete Vishal verschiedene Software Design- und Entwicklungsteams bei S&P Capital IQ, Morgan Stanley und Citigroup."Reorg hat sich bereits als erstklassiger Anbieter von Kreditanalysen, Daten und Informationen ausgezeichnet. Wir haben die große Chance, unseren Kunden zusätzliche technologiegestützte Lösungen anzubieten, die ihnen sowohl Zeit sparen als auch bei der Entscheidungsfindung helfen", sagte Vishal. "Ich freue mich sehr, in diesem entscheidenden Moment der Unternehmensentwicklung zu Reorg zu stoßen und das Technologie-Team von Reorg zu leiten, während wir in die nächste Phase der Evolution eintreten.""Wir freuen uns sehr, Vishal bei Reorg willkommen zu heißen", sagte Kent Collier, Gründer und CEO von Reorg, "Seine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Technologie, Automatisierung und Innovation wird für die Weiterentwicklung und Erweiterung unseres Angebots von unschätzbarem Wert sein. Reorg setzt voll und ganz auf KI, und die Ernennung von Vishal signalisiert unser starkes Engagement für die Nutzung von Spitzentechnologien, um unseren Kunden auf den globalen Kreditmärkten einen noch größeren Mehrwert zu bieten."Informationen zu ReorgReorg wurde 2013 gegründet und hat die Art und Weise, wie Finanz- und Rechtsexperten auf komplexe und undurchsichtige Geschäftsinformationen zugreifen, grundlegend verändert. Unser einzigartiger redaktioneller Ansatz kombiniert Berichterstattung mit Finanz- und Rechtsanalysen, um eine ganzheitliche Sicht auf aktuelle Situationen zu bieten, und liefert diese Sicht in Echtzeit über unsere proprietäre Plattform, die auf maschinellem Lernen und natürlicher Sprachverarbeitung basiert. Mit Niederlassungen auf drei Kontinenten betreut Reorg heute mehr als 25.000 Fachleute in den weltweit führenden Hedge-Fonds, Vermögensverwaltungen, Investmentbanken, Anwaltskanzleien, Dienstleistungsunternehmen, Beratern und Unternehmen, damit diese bessere Geschäfts-, Investitions- und Beratungsentscheidungen treffen können. Weitere Informationen erhalten Sie auf Reorg.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1880471/4018689/Reorg_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/reorg-ernennt-vishal-saxena-zum-cto-301816012.htmlPressekontakt:Rebecca Clayton,rclayton@reorg.com,+44(0)7794024373Original-Content von: Reorg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095416/100906250