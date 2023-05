Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Medienmitteilung Thun, 4. Mai 2023 Aktionäre von Meyer Burger genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats An der Generalversammlung der Meyer Burger Technology AG im Kultur- und Kongresszentrum in Thun waren 1'546'599'432 Namenaktien vertreten, was rund 43% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals entspricht. Die Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu. Sie genehmigten Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022, ebenso den Vergütungsbericht. Die Generalversammlung genehmigte die Verwendung des Bilanzergebnisses und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022. Alle bisherigen Verwaltungsratsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt: Es sind dies Franz Richter, Andreas Herzog, Mark Kerekes, Urs Schenker und Katrin Wehr-Seiter. Franz Richter wurde als Verwaltungsratspräsident bestätigt und Andreas Herzog sowie Urs Schenker wurden in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss gewählt. Die Revisionsstelle und der unabhängige Stimmrechtsvertreter wurden für eine weitere Amtsdauer wiedergewählt. Die Generalversammlung bewilligte die maximale Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats für die Periode 2023/2024 in der Höhe von maximal CHF 955'000 sowie die maximale Gesamtsumme der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 von CHF 3'800'000. Um der Gesellschaft Flexibilität bei der Finanzierung ihres strategischen Expansionsplans zu sichern, beantragte der Verwaltungsrat eine Erhöhung des bestehenden bedingten Kapitals für Wandelanleihen von bislang 251'515'120 auf neu 590'000'000 Namenaktien mit Nennwert von je 0.05 (was 16.40% des bestehenden Aktienkapitals entspricht). Die Generalversammlung folgte mit 84.4% der Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats zur Erhöhung des bedingten Kapitals und genehmigte die entsprechende Neufassung von Art. 3c der Statuten. Die Aktionäre stimmten im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie einer Ergänzung des Gesellschaftszwecks zu, eine "langfristige und nachhaltige Wertschaffung" anzustreben. Darüber hinaus wurden die Anträge der Statutenänderungen zur Erfüllung der Anforderungen des revidierten Aktienrechts sowie Statutenänderungen zur Modernisierung bzw. verschiede Klarstellung darin angenommen. Eine detaillierte Auflistung aller Beschlüsse und Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2023 ist zu finden unter: https://www.meyerburger.com/de/generalversammlung . Medienkontakte Meyer Burger Technology AG

adu@dynamicsgroup.ch Über Meyer Burger Technology AG www.meyerburger.com Meyer Burger hat mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und -Solarmodulen im Jahr 2021 gestartet. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 1200 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA, Asien und Australien. Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer Burger entwickelt wurden. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN). Zusatzmaterial zur Meldung:



