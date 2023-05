Entgegen der Börsenweisheit "Sell in may and go away", sieht es beim DAX noch recht freundlich aus. Der Fokus bleibt auf den Notenbanken und der Inflation, aber auch die Furcht vor einer Rezession nimmt weiter zu. Welche Anzeichen es dafür gibt, weshalb der VDAX und der DAX deutlich auseinander driften und welche Finanzprodukte sich bei diesem Szenario anbieten, erfahren Sie in diesem Interview mit Matthias Hüppe von HSBC.