Aktuell zeige sich eine "unglaublich spannende Lage" an den Aktienmärkten, sagt Lars Wißler, Chefredakteur unseres Börsendienstes "Aktie der Woche". "Der Markt versucht es nach unten, versucht es nach oben, und wird in beide Richtungen abgewehrt." Offenbar könne der Markt sich einfach nicht entscheiden. Warum der S&P 500 aktuell auf eine kritische charttechnische Zone zulaufe, was der Blick auf den Volatilitätsindex VIX verrät und wie sich die aktuelle Aktie der Woche geschlagen hat, das verrät der Marktexperte im Interview.