Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat ihren Zwischenbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht. In den ersten drei Monaten hat die Unternehmensgruppe Konzernumsatzerlöse in Höhe von 41,8 (Q1/2022: 36,1) Mio. Euro erzielt - ein Plus von 15,9 %. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) lag bei 1,0 (Q1/2022: 1,2) Mio. Euro, das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) bei 2,9 (Q1/2022: 3,2) Mio. Euro. ...

