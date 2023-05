Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung 2023: Zur Rose Group AG wird in DocMorris AG umfirmiert (Börsen-Tickersymbol DOCM)



04.05.2023 / 20:45 CET/CEST





Frauenfeld, 4. Mai 2023 Medienmitteilung Generalversammlung 2023: Zur Rose Group AG wird in DocMorris AG umfirmiert (Börsen-Tickersymbol DOCM) Zum ersten Mal seit 2019 fand die Generalversammlung wieder unter persönlicher Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre im Kongresshaus Zürich statt. Insgesamt waren 3'617'468 Aktienstimmen, entsprechend 26.8 Prozent des Aktienkapitals bzw. 46.4 Prozent des stimmberechtigten Kapitals, vor Ort oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter repräsentiert. Die Generalversammlung stimmte allen behandelten Anträgen zu. Sie genehmigte die Schaffung eines Kapitalbands sowie von neuem bedingtem Kapital für Finanzierungen und andere Zwecke wie auch die Erhöhung des bedingten Kapitals für Mitarbeiterbeteiligungen. Sämtliche Mitglieder und der Präsident des Verwaltungsrats wurden in ihrem Amt bestätigt. Ebenso genehmigte die Generalversammlung die Gesamtbeträge für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung. Weiter wurde der Antrag, Zur Rose Group AG in DocMorris AG umzufirmieren, angenommen. Das Börsen-Tickersymbol an der SIX Swiss Exchange wird neu «DOCM» lauten. Die Umstellung erfolgt voraussichtlich am 11. Mai 2023. Der Verwaltungsrat hat vor der Generalversammlung beschlossen, die Traktanden 4.2 und 4.3 zurückzuziehen. Die virtuelle Generalversammlung und die Festlegung des Traktandierungsrechts auf die Höhe des gesetzlichen Minimums fanden keine Mehrheit. Zur Rose wird das Gespräch mit grösseren Aktionären und den Stimmrechtsberatern aufnehmen, um im Hinblick auf die nächste ordentliche Generalversammlung einen Vorschlag zu präsentieren, der eine breite Akzeptanz findet. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind ab dem 5. Mai 2023 unter folgendem Link abrufbar: https://ir.zurrosegroup.com/de/investor-relations/corporate-governance/generalversammlung . Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Group Head of Investor Relations & Sustainability

E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49 Kontakt für Medien

Lisa Lüthi, Group Director Communications

E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14 Agenda 17. August 2023 Halbjahresergebnis 2023 (11:00 Uhr: Conference Call/Webcast) 19. Oktober 2023 Q3/2023 Trading Update

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist in den Bereichen E-Commerce-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern gut positioniert. Als grösste Online-Apotheke Deutschlands betreibt sie mit DocMorris die bekannteste Gesundheitsplattform. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr. In Südeuropa betreibt die Gruppe den führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie verfolgt damit die Vision, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. 2022 erzielten rund 2'700 Mitarbeiter in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich mit rund 10 Millionen Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'837 Millionen. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.



