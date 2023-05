Vor dem Hype einsteigen und maximal profitieren: https://bit.ly/3np7hhO Das Megatrend-Depot von Dr. Dennis Riedl kennenlernen und schneller sein als die Masse der Anleger! Die Sommermonate gelten an der Börse im historischen Vergleich als eher schwach. Lohnt es sich also, sein Geld von Mai bis Oktober aus dem Markt zu nehmen - So lautet eine bekannte Börsenweisheit. Auch Investment-Trader Andre Horst macht sich diese Strategie zu Nutze. Er hat den Ansatz allerdings an einer entscheidenden Stelle verfeinert und kann somit noch etwas mehr Rendite herausholen. Wie er das macht, erklärt er im Video. Außerdem: Warum ihn der Zins-Zirkus rund um den Fed-Entscheid kalt lässt, mit welcher streng sydtematischen Strategie er in den vergangenen sieben Jahren gut gefahren ist und warum Anleger unbedingt auf die Signale ihrer Strategie hören sollten - auch wenn es manchmal schwer fällt: Jetzt einschalten! Mehr Infos zu Andre Horsts Index finden Sie hier: https://www.ls-tc.de/de/zertifikat/911450 Und falls Sie Fragen zu Andres Indikatoren haben, können Sie sich gerne per Mail an ihn wenden unter a.horst@pp-am.de .