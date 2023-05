Baden-Baden (ots) -ARD Vorjury schickt ein Feature (DLF/SWR/WDR), ein Hörspiel (DLF) und ein Musikstück (SWR) in den internationalen WettbewerbBaden-Baden. Die Hörfunk-Jury der ARD für den Prix Italia hat drei Produktionen für den 75. Wettbewerb nominiert, der vom 2.-6. Oktober in Bari (Puglia) stattfinden wird. In der Kategorie Hörspiel entschied sich die Vorjury für die DLF-Produktion "Campo" von Laura Uribe. In der Kategorie Radiofeature wurde die gemeinsame Produktion von DLF, SWR und WDR "Ihre Angst spielt hier keine Rolle - Wie Familiengerichte den Schutz von Frauen aushebeln" von Marie von Kuck ausgewählt. In der Musikkategorie erhielt "Social Engineering" von Jan Jelinek, eine Produktion des SWR, eine Nominierung.ARD Vorjury unter Vorsitz von Martin Lauer (hr)Die Vorjury tagte am 5. Mai unter dem Vorsitz von Martin Lauer (hr), Crossmedialer Manager Programmdirektion Hessischer Rundfunk. Die weiteren Mitglieder der ARD Vorjury für den Prix Italia 2023 waren Tobias Nagorny (RB), Ulf Köhler (MDR), Juliane Schmidt (rbb), Isabel Platthaus (WDR), Mareike Maage (Musik), Susann El Kassar (DLR), sowie die Hörfunkkritiker Cosima Lutz und Stefan Fischer. Das Sekretariat für die Einreichungen des ARD-Hörfunks liegt beim Südwestrundfunk in Baden-Baden. Es wird verantwortet von SWR Kulturchef Wolfgang Gushurst.Bedeutendste internationale Auszeichnung für Radio, Fernsehen und InternetDer Wettbewerb Prix Italia gilt als älteste und bedeutendste internationale Auszeichnung für Radio, Fernsehen und Internet. Öffentlich-rechtliche und private Radio- und Fernsehstationen aus 45 Ländern sind Partner und ständige Teilnehmer des Prix Italia. Die Organisation und Geschäftsführung hat die italienische Rundfunkanstalt RAI. Der 75. Prix Italia wird vom 2.-6. Oktober 2023 in Bari (Puglia) stattfinden. Der internationale Wettbewerb wurde 1948 gegründet, zunächst nur für Radio, 1957 kam Fernsehen dazu und schließlich 1998 Web-Projekte.Pressekontakt:Michael Schwarz, Telefon: 06131 929 32211, michael.schwarz@swr.deGrit Krüger, Telefon: 07221 929-22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5502309