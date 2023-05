DJ PTA-News: Sanitätshaus Aktuell AG: Einladung zur Hauptversammlung 2023

Vettelschoß (pta/05.05.2023/15:30) - Sanitätshaus Aktuell AG; Vettelschoß

Einladung zur Hauptversammlung 2023

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft (m, w, d) zu der? am Donnerstag, den 15. Juni 2023, 10:30 Uhr (MESZ),? im Pullmann City Hotel, Helenenstraße 14, 50667 Köln,? stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

?I. TAGESORDNUNGSPUNKTE, BESCHLUSSVORSCHLÄGE UND BEGRÜNDUNGEN

TOP 1 VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022. Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Auf der Höhe 50, 53560 Vettelschoß, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Es wurde zudem jedem Aktionär der Geschäftsbericht übersandt, der diese Unterlagen enthält. Die Einsichtnahme in die Unterlagen wird auch während der Hauptversammlung möglich sein. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 festgestellt (§ 172 AktG). Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem TOP ist somit nicht erforderlich.

TOP 2 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 8.057.820 Euro zur Ausschüttung einer Dividende von 60 Euro je Aktie im Nennbetrag von einem Euro, insgesamt also 8.057.820 Euro, zu verwenden.

TOP 3 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DES VORSTANDS

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 4 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DES AUFSICHTSRATS

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 5 WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Beschlussvorschlag: Der Aufsichtsrat schlägt vor, die GTK Metzler GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Brühl, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

TOP 6 SATZUNGSÄNDERUNG: ERMÄCHTIGUNG ZUR VIRTUELLEN HAUPTVERSAMMLUNG

Gemäß § 118a AktG kann die Satzung der Gesellschaft den Vorstand dazu ermächtigen, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). In den vergangenen Jahren wurde deutlich, dass aufgrund nicht zu beeinflussender Umstände die Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung angebracht war. Um auch für zukünftige Hauptversammlungen flexibel agieren zu können, ist es angezeigt, die Möglichkeit der Abhaltung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung in die Satzung aufzunehmen. Überdies soll die Teilnahmeform der Mitglieder des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung modifiziert werden.

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung wie folgt zu ändern:

§ 20 der Satzung wird durch einen Absatz 4 ergänzt, der wie folgt lautet:

"4. Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Versammlungsort abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Näheres hierzu bestimmen die §§ 118a, 130a AktG in der jeweils gültigen Fassung. Mitgliedern des Aufsichtsrats ist im Falle der virtuellen Hauptversammlung die Teilnahme an der Hauptversammlung digital, also über Bild- und Tonübertragung, gestattet. Die Regelungen gelten für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Eintragung dieser Satzungsänderung im Handelsregister und können durch entsprechenden Beschluss der Hauptversammlung verlängert werden."

TOP 7 WAHL DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den Vorschriften der §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG zusammen.

Nach § 124 Abs. 3 AktG ist der Aufsichtsrat verpflichtet, der Hauptversammlung einen Wahlvorschlag zu unterbreiten. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag des Aufsichtsrats nicht gebunden.

Beschlussvorschlag: Der Aufsichtsrat schlägt vor,

a) Herrn Martin Kemper, wohnhaft in Köln, Dipl. Orthopädiemechanikermeister und Betriebswirt, Geschäftsführer der Firmen Appelrath-Kemper GmbH (Köln) und Busch Gesundheitszentrum Unterwagner GmbH (Köln)

b) Herrn Dr. Markus Linnerz, wohnhaft in Bonn, selbständiger Rechtsanwalt in Bonn. Herr Dr. Linnerz ist Aufsichtsratsvorsitzender bei der Allerthal Werke AG (Köln), der IGP Advantag AG (Berlin) und der Wurmtal Beteiligungen AG (Übach-Palenberg)

c) Frau Dr. med. Sonja Schaible, wohnhaft in Nagold, MBA für Finanzdienstleistungen, Ärztin, Geschäftsführerin der Firma Schaible GmbH (Nagold)

d) Herrn Hans Werner Scherer, wohnhaft in Friedrichsdorf, Orthopädiemechanikermeister, Geschäftsführer der Firmen Rosenkranz Scherer GmbH (Bad Homburg), Lammert Scherer GmbH (Mainz), Zentner Scherer GmbH (Rodgau)

e) Herrn Jörg Werner, wohnhaft in Wuppertal, Orthopädiemechanikermeister und Betriebswirt (VWA), Geschäftsführer der Firmen Sanitätshaus Werner GmbH & Co. KG (Wuppertal) und reha team Werner GmbH & Co. KG (Wuppertal)

f) Herrn Jörg Zimmermann, wohnhaft in Cottbus, Orthopädiemechanikermeister und Betriebswirt (HWK)/B.A. Unternehmensführung, Geschäftsführer der Orthopädie und Reha-Team Zimmermann GmbH (Cottbus)

für die Amtszeit von drei Jahren in den Aufsichtsrat zu wählen.

II. WICHTIGE HINWEISE

1. AKTIONÄRSPORTAL

Die Gesellschaft stellt auf ihrer Internetseite unter

https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung

ein Aktionärsportal zur Verfügung. Zusammen mit den Einladungsunterlagen erhalten die Aktionäre ihre Zugangsdaten zum Aktionärsportal. Mit diesen Zugangsdaten können sich die Aktionäre oder deren Bevollmächtigte im Aktionärsportal anmelden, evtl. eingehende Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge einsehen und ihr Stimmrecht durch Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auf anderem Wege bleibt hiervon unberührt.

Das Aktionärsportal wird ab Montag, den 8. Mai 2023, 0:00 Uhr (MESZ), zur Verfügung stehen. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wird voraussichtlich ab Freitag, den 2. Juni 2023, 0:00 Uhr (MESZ), möglich sein. Nähere Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit den Einladungsunterlagen.

1. GEGENANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN NACH §§ 126 ABS. 1, 127 AKTG

Jeder Aktionär ist gem. §§ 126 Abs. 1, 127 AktG berechtigt, der Gesellschaft Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen sowie Vorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers oder zur Aufsichtsratswahl zu übersenden. Sollen die Gegenanträge und Wahlvorschläge durch die Gesellschaft zugänglich gemacht werden, müssen die Gegenanträge (möglichst mit Begründung) und die Wahlvorschläge (auch ohne Begründung) mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d. h. bis zum 31. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ, bei der Sanitätshaus Aktuell AG schriftlich per Post, E-Mail oder Fax eingehen. Wir bitten Sie, als Betreff "Hauptversammlung 2023, Gegenanträge zur TO" anzugeben. Die Kontaktdaten hierfür sind:

Sanitätshaus Aktuell AG? Auf der Höhe 50 ?53560 Vettelschoß? Fax: 02645-953990

E-Mail: hvgegenantraege@sani-aktuell.de

Rechtzeitig eingereichte Gegenanträge der Aktionäre werden von der Gesellschaft unverzüglich durch Einstellung im Aktionärsportal, welches unter

https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung

erreichbar ist, oder auf dem Postweg den Aktionären zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unverzüglich allen Aktionären zugänglich machen.

2. HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ

Im Rahmen der Hauptversammlung der Sanitätshaus Aktuell AG werden personenbezogene Daten verarbeitet. Einzelheiten dazu können unseren Datenschutzinformationen entnommen werden. Diese finden Sie im Aktionärsportal, welches unter

https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung

erreichbar ist. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen, werden gebeten, diesen über die Datenschutzinformationen zu informieren.

Vettelschoß, im Mai 2023

Sanitätshaus Aktuell AG

Der Vorstand

