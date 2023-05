Pirna (ots) -Der DQ-2000 Inverter Stromerzeuger ist DENQBARs mobiles Kraftpaket für den Outdoor-Bereich. Nun wurde das hochqualitative Produkt der Oberklasse prämiert. HEIMWERKER PRAXIS hat getestet: Der DENQBAR DQ-2000 ist Produkt des Jahres 2023.Sowohl Kunden als auch Fachleute gaben im Rahmen einer großen Umfrage ihre Bewertung ab und das Ergebnis ist eindeutig - Der DQ-2000 ist ein "Must-have" für Outdoor-Freunde. Er bietet eine ideale Lösung für Gärten ohne Stromverbindung und sorgt dafür, dass auf kein Elektrogerät verzichtet werden muss.Damit ist der DQ-2000 der zweite Generator-Hit aus dem Hause DENQBAR, welcher von der HEIMWERKER PRAXIS ausgezeichnet wurde. Ihm voran ging im Jahr 2022 der DQ-2100 und sicherte sich ebenfalls die Bestnote. Die DENQBAR Stromerzeuger setzen sich klar an die Spitze.Der tragbare DQ-2000 überzeugt mit seiner kompakten Bauweise und seinem robusten Griff. Mit nur 22 Kilogramm ist er ein Leichtgewicht unter den Generatoren, das macht ihn zu einem praktischen Begleiter für jeden Ausflug.HEIMWERKER PRAXIS lobt die selbsterklärende Anordnung der Bedienelemente, welche eine problemlose Inbetriebnahme des Gerätes ermöglicht. Selbst beim ersten Start reichen wenige Züge am Starterseil und der Motor läuft gleichmäßig. Dadurch wird der Betrieb von empfindlicheren Geräten, wie zum Beispiel Smartphones, gewährleistet. Der DQ-2000 hat einen enorm geringen Benzin-Verbrauch, läuft leise und schont die Natur.Mehr Informationen zum DQ-2000 finden Sie hier:https://ots.de/yZXEahundhttps://ots.de/CcQLHsÜber die DENQBAR GmbHDer Name DENQBAR steht seit nunmehr 2004 für qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der mobilen Stromerzeuger, Gartengeräte und Baumaschinen - über 450.000 zufriedene Kunden sprechen dafür, dass wir durch Leistung, Innovationsgeist und exzellenten Service überzeugen und uns über die Jahre zu einem Hersteller von Rang und Namen entwickelt haben.Pressekontakt:Marcus HeinenTel.: +49 (0) 3501 / 71130marcus.heinen@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109234/5503306