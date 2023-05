Nasdaq Stockholm AB: Change of market segment for instruments issued Alphabeta Access Products Ltd (258/23)

As from May 10, 2023, the market segment for the instruments specified below will change from STO Tracker Certificates Extend ME/237 to STO Tracker Certificates Extend M/222. The ISIN codes will remain unchanged. ISIN Long Name Current market segment New market segment as of effective date -------------------------------------------------------------------------------- JE00BJ0L AVA SVERIGE STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates 0S37 TRACKER Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJ32 AVA MSCI WORLD STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates 6859 TRACKER Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJ32 AVA EMERGING STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates 6Q39 MARKETS TRACKER Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJ32 AVA S&P 500 STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates 6R46 TRACKER Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJ32 AVA EUROPA TRACKER STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates 6V81 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJ7H AVA NINTENDO STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates 8575 TRACKER Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJ7H AVA BYD TRACKER STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates 8F78 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJ7H AVA SOFTBANK STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates ND00 TRACKER Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJ7H AVA TENCENT STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates NF24 TRACKER Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJ7H AVA YAMAHA TRACKER STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates NG31 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJ7H AVA MAZDA TRACKER STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates NH48 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJ7J AVA SUZUKI TRACKER STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates 2J50 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJ7J AVA FUJITSU STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates 2K65 TRACKER Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJ9K AVA INDIEN TRACKER STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates 7C49 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJT1 AVA GENDER STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates NK70 EQUALITY TRACKER Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJT1 AVA TYSKLAND STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates NY17 TRACKER Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJT1 AVA KINA H TRACKER STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates P456 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BJT1 AVA JAPAN TRACKER STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates P563 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BK5X AVA KINA A TRACKER STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates N719 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BK9P GULD AVA STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates ZF59 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BK9P SILVER AVA STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates ZG66 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BK9P OLJA AVA STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates ZH73 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BKC9 AVA XIAOMI TRACKER STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates 4N51 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BL4P GAMING AVA STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates PL31 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BL4P AVA AMAZON TRACKER STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates PM48 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BL4P AVA GOOGLE TRACKER STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates PN54 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BLH0 GULD AVA 1 STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates LP12 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BLH0 AVA TESLA TRACKER STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates LS43 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BLH0 AVA OMXS30 TRACKER STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates M703 Extend ME/237 Extend M/222 JE00BMWW OLJA AVA A STO Tracker Certificates STO Tracker Certificates LG05 Extend ME/237 Extend M/222 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.