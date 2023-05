Mannheim (ots) -Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2022 spendet Trustfactory, die führende SEO-Agentur aus Deutschland, 5.000 Euro an das kinderkonsulat in Bickenbach. Auf diese Weise unterstützt die RLV Media GmbH Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren.Das kinderkonsulat in Bickenbach befindet sich zwischen Heidelberg und Frankfurt. Die Fachkräfte betreuen insgesamt acht Kinder, die problematischen Familienverhältnissen entstammen. Sie werden in Einzel- oder Doppelzimmern untergebracht.Gemeinsam Veränderungen bewirken - die Jugendarbeit im kinderkonsulat BickenbachDer Fokus der Jugendarbeit im hessischen kinderkonsulat nahe Bensheim beruht auf dem Grundsatz, die Familienkonstellationen der Bewohner zu verstehen und positiv zu verändern. In diesem Kontext arbeitet die Einrichtung eng mit den Herkunftsfamilien zusammen.Das Ziel besteht in einer Veränderung der Verhaltensmuster seitens der Kinder und Eltern. So sollen alte Schemata und Glaubenssätze aufgebrochen werden, um die Bewohner und Familien zusammenzuführen.Das Handeln der Eltern und Kinder wird als wechselseitig begriffen. Verändert ein Familienmitglied seine Methoden, wirke sich dies unmittelbar auf alle Familienangehörigen aus.Die Besonderheit: Das kinderkonsulat begreift die jungen Bewohner in erster Linie als Spezialisten, die ihren Gefühlen über ihr Verhalten Ausdruck verleihen. Die Fachkräfte des kinderkonsulats entwickeln deswegen in Einzel- und Familiengesprächen Maßnahmen, um das Wohlbefinden der involvierten Personen innerhalb der Kernfamilie zu steigern.In enger Zusammenarbeit mit dem lokalen Jugendamt ergründet die Einrichtung die Funktionsweise einer jeden Familie. Anschließend unterstützt diese die Beteiligten darin, alltägliche Aufgaben zu realisieren.Corporate Social Responsibility (CSR): Trustfactory unterstützt das kinderkonsulatDie SEO-Agentur Trustfactory aus Mannheim, Marktführer in der DACH-Region, unterstützt Unternehmen und SEO-Verantwortliche dabei, ein Top-Ranking auf Google zu erzielen und die Sichtbarkeit nachhaltig zu steigern.Durch eine effektive OnPage-SEO, einen datenbasierten Linkaufbau und eine professionelle Online-Marketing-Strategie gelingt es Trustfactory-Kunden, den Unternehmensumsatz signifikant zu steigern.Seit der Gründung im Jahr 2018 vertrauen über 1.000 Betriebe aus über 100 Branchen auf die innovative Agentur aus Deutschland. Zu dem Trustfactory-Kundenstamm gehören namhafte Marken wie Oberlo, McMakler, Gelbe Seiten, meinKA und movavi.Trustfactory etablierte im Jahr 2018 den ersten Backlink-Marktplatz im deutschsprachigen Raum. 2023 folgt der Trustfactory-Content-Marktplatz. Dieser ermöglicht es Unternehmen, zeitnah hochwertigen Unique-Content für hohe Ranking-Ergebnisse in Auftrag zu geben.2023 spendet die RLV Media GmbH unter der Leitung Nikita Yatsuns 5.000 Euro an das kinderkonsulat. Denn die Familie bildet nach wie vor den zentralen Ort des Heranwachsens.Familienstrukturen und der Umgang der Eltern mit den alltäglichen Herausforderungen prägen Kinder und Jugendliche. Probleme innerhalb der Kernfamilie wirken sich aus diesem Grund direkt auf die Lebensrealität eines jeden Kindes aus.Das kinderkonsulat bietet sowohl einen Zufluchtsort für Heranwachsende als auch einen Ort der Begegnung für Kinder und Familien. Trustfactory übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und setzt sich für die Schwachen der Gesellschaft ein - die Kinder.Pressekontakt:RLV Media GmbHRudolf-Diesel-Str. 13-1568169 MannheimDeutschlandTelefon: 0621 77737157E-Mail: presse@trustfactory.deOriginal-Content von: RLV Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168144/5508967