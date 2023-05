Die Zentralbanken sind nach wie vor sehr daran interessiert, ihre Goldreserven aufzustocken. Laut einer Umfrage des World Gold Council (WGC) zu den Goldreserven der Zentralbanken für das laufende Jahr gaben 24 Prozent der Befragten an, in den nächsten zwölf Monaten mehr vom Edelmetall kaufen zu wollen."Nach dem historisch hohen Niveau der Goldkäufe durch die Zentralbanken wird Gold von den Zentralbanken weiterhin als Reservewährung angesehen", heißt es in der Umfrage, für die 59 Zentralbanken zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...