DJ MARKT USA/Börsen mit Abschlägen erwartet

Die Wall Street dürfte am Mittwoch etwas leichter in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,3 Prozent nach. Belastet wird das Sentiment von schwachen Konjunkturdaten aus China, die darauf hindeuten, dass sich die Wirtschaft des Landes nur schleppend von den Folgen der Corona-Pandemie erholt.

"Die Befürchtungen einer Wachstumsverlangsamung haben sich verstärkt, da die jüngsten Daten aus China eine stockende Erholung zeigen, was die Stimmung an den Märkten belastet", so Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown.

Zudem sorgt die erwartete Abstimmung über die US-Schuldenobergrenze im US-Kongress für Zurückhaltung bei den Anlegern. Analysten rechnen zwar mit einer Zustimmung der Abgeordneten, neigen aber dennoch zur Vorsicht. "Die Märkte wurden bei solchen Abstimmungen schon öfters überrascht, auch wenn vorerst alles gut aussieht", so Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank.

Konjunkturseitig ist die Agenda übersichtlich. Kurz nach Handelsbeginn wird der Chicago-Einkaufsmanager-Index für Mai veröffentlicht. Im späteren Verlauf wird die US-Notenbank ihren Wirtschaftsbericht "Beige Book" vorlegen. Erst nach Handelsschluss kommen schließlich noch die Rohöllager-Daten des privaten American Petroleum Institute.

Unter den Einzelwerten geben HP vorbörslich 4,8 Prozent nach. Die Umsätze von HP sind im abgelaufenen Quartal aufgrund der andauernden Konsumzurückhaltung und des schwachen Geschäftsklimas eingebrochen. Gleichwohl bleibt der Computer- und Druckerhersteller für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich.

Hewlett Packard Enterprise büßen 7,9 Prozent ein. Der Umsatz des Unternehmens war im zweiten Geschäftsquartal weniger stark gestiegen als von Analysten erwartet. Auch die Umsatzprognose für das laufende dritte Quartal lag unter dem Analystenkonsens.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2023 06:14 ET (10:14 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.