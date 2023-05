Berlin/Potsdam (ots) -Dr. Kerstin Skiba (52) übernimmt das Amt der Justitiarin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und die Leitung des Justitiariats. rbb-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Kerstin Skiba unterstützt damit den rbb an maßgeblicher Stelle in einer von Umbrüchen und Neustrukturierungen geprägten Zeit. Sie hat diese Verantwortung in den vergangenen Monaten bereits geschäftsführend und exzellent wahrgenommen, ich freue mich, dass sie es weiter tut. Kerstin Skiba genießt fachlich und menschlich hohes Ansehen im Haus und in der gesamten ARD. Es ist gut für den rbb, angesichts der aktuellen Herausforderungen eine so versierte Juristin auf dieser wichtigen Position zu wissen."Kerstin Skiba hatte die Aufgabe als Justitiarin zuletzt bereits kommissarisch wahrgenommen. Sie folgt auf Susann Lange, die der Rundfunkrat im vergangenen Dezember von ihren Dienstpflichten als Juristische Direktorin entbunden hatte. Anschließend hatte der rbb die Stelle neu ausgeschrieben, allerdings nicht mehr als Direktionsposten, sondern als Hauptabteilungsleitung.Kerstin Skiba stammt aus Stuttgart, sie wuchs in Berlin auf und studierte dort und in London Jura. Nach einer Station als Rechtsanwältin im Potsdamer Büro der Kanzlei Boehmert & Boehmert führte sie ihr Weg zum rbb. Seit 2008 ist sie stellvertretende Justitiarin, seit 2007 hält sie einen Lehrauftrag für Medienarbeitsrecht an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).Pressekontakt:rbb-PresseteamMail: presse@rbb-online.deTel.: 030 97993 12100Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5521896