Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz reduziert seinen CO2-Ausstoss deutlich und erhält dafür als erstes Unternehmen in der Schweiz den dritten Stern von Lean & Green (3rd Star). Nachdem Lidl Schweiz 2022 den 2nd Star erhielt, wurden nun bereits ein Jahr später, die Anforderungen zur Erreichung des 3rd Star erreicht und sogar übertroffen.Für den dritten Stern von Lean & Green wäre eine Reduktion von 5% innerhalb von zwei Jahren notwendig gewesen. Dieses Ziel konnte Lidl Schweiz mit einer CO2-Reduktion von 11.77% deutlich übertreffen. Seit 2020 konnten im Logistik- & Transportbereich mit der Umsetzung diverser Massnahmen 1'774 Tonnen CO2 eingespart werden. Für dieses Engagement wird Lidl Schweiz jetzt als erstes Unternehmen mit dem dritten Stern von Lean & Green ausgezeichnet.Torsten Friedrich, CEO von Lidl Schweiz freut sich über die Auszeichnung: " Wir sind überzeugt, dass die Wirtschaft ihren Beitrag zur Erreichung der Ziele des Pariser Klima Abkommens leisten muss und kann. Als Detailhändler übernehmen wir Verantwortung und setzen uns Tag für Tag für eine bessere Zukunft ein. Mit dieser renommierten Auszeichnung von Lean & Green sehen wir uns in unserem Kurs bestätigt. "Ueli Rüger, Head of Logistics bei Lidl Schweiz: " Es freut mich und macht mich enorm stolz, dass unsere Fortschritte im Bereich der nachhaltigen Logistik mit dem Lean & Green 3rd Star Award erneut honoriert werden. Diese Auszeichnung bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und spornt uns umso mehr an, weiterhin vollen Einsatz für eine umwelt- und klimataugliche Logistik zu geben. Wir halten an unserem Ziel fest, bis spätestens 2030, dank Technologieoffenheit, alle unsere Filialen komplett fossilfrei zu beliefern".Wie wurde reduziert?Durch den Einsatz von alternativen Antriebstechnologien und erneuerbaren Treibstoffen in der Logistik: Stand heute sind über 30 LNG[1]-LKW, 4 CNG[2]-LKW (betrieben mit 100 Prozent Schweizer Biogas), sowie einen E-LKW (Designwerk FH 6x2 SEMI) für Lidl Schweiz im Einsatz. Alleine durch den Einsatz dieses E-LKWs kann der CO2-Ausstoss jährlich um 180 Tonnen gesenkt werden. Die Einführung weiterer E-LKW ist bereits geplant. Lidl Schweiz betreibt zudem 2 LNG-Tankstellen, die sukzessive auf fossilfreies LBG[3] umgestellt werden. Bei mehreren Diesel-LKWs wird zudem rund 30 Prozent Biodiesel beigemischt. Mit dem beigemischten Biodiesel, welcher aus Speise- und Schlachtabfällen stammt, wird eine CO2-Reduktion von über 70% gegenüber herkömmlichen Mineralöl-Diesel erreicht. 60 Prozent der Logistikkilometer fährt Lidl Schweiz bereits dieselfrei. Lidl Schweiz hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 alle Schweizer Filialen fossilfrei zu beliefern.Die Fläche an Photovoltaikanlagen konnte gesteigert werden: Bereits heute erzeugt Lidl Schweiz auf über 90'000 m2 PVA-Fläche Strom für den Eigenverbrauch. Der Überschuss wird ins Netz eingespeist und kommt damit der Schweizer Gesellschaft zugute. Über 80 der 170 Filialen in der Schweiz haben schon eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Bis 2025 sollen es 100 dieser Anlagen sein. Gerade im Januar 2023 errichtete Lidl Schweiz eine neue Solaranlage in Weinfelden von über 3'500 m2. Damit produziert der Detailhändler in Weinfelden schon über 5'000 MWh pro Jahr. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von rund 2'000 Haushalten. Lidl Schweiz betreibt in Weinfelden die grösste Solaranlage im Kanton Thurgau.Ausserdem: Die auf den Rücktransporten teilweise freien Transportkapazitäten konnte Lidl Schweiz durch den Ausbau von Frachtraumkooperationen mit Schweizer Lieferanten weiter optimieren und innerhalb von zwei Jahren über 500 LKW Fahrten einsparen.Was ist Lean & Green?2017 wurde Lidl Schweiz Mitglied der Lean & Green Initiative. Damals hat sich der Detailhändler das Ziel gesetzt, seine CO2 Emissionnen zur Erreichung der Netto-Null-Ziele kontinuierlich zu reduzieren.Im Rahmen der Verleihung des "Lean & Green Award" werden jedes Jahr Mitglieder ausgezeichnet, die sich dazu verpflichtet haben, die Ziele der Initiative umzusetzen und somit strukturiert zur Reduktion von CO2-Emissionen beizutragen.In der Schweiz wird die Lean & Green Initiative von GS1 Switzerland getragen. 2008 in Holland gegründet und mittlerweile in über 16 Ländern etabliert, unterstützt die Kampagne Unternehmen in Transport und Logistik dabei, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Unternehmen werden für ihre Verpflichtung und deren Zielerreichung, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, mit dem Lean & Green Award und den Lean & Green Sternen ausgezeichnet. 