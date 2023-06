TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An Asiens Börsen ist es am Donnerstag aufwärts gegangen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 erholte sich nach dem schwachen Vortag um 0,84 Prozent auf 31 148 Punkte.

In China legte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai um 0,2 Prozent zu auf 3806 Punkte. Nach zuletzt eher tristen Konjunktursignalen stieg der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins Caixin für das verarbeitende Gewerbe im Mai überraschend über die Schwelle von 50, was Wachstum impliziert. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einem unveränderten Wert auf dem April-Niveau von 49,5 Zählern gerechnet.

Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stabilisierte sich auf dem tiefsten Niveau seit November etwas. Er legte zuletzt um 0,1 Prozent auf 18 249 Punkte zu. Eine zwischenzeitliche Erholung in Richtung 18 500 Punkte konnte er damit aber nicht halten.

Australische Aktien legten ebenfalls leicht zu. Der Leitindex S&P ASX 200 gewann am Ende 0,27 Prozent./ag/jha/

