Gerade erst im November 2022 an die Börse gegangen, ist Cantourage bereits ein führender europäischer Anbieter von medizinischem Cannabis. Cantourage wurde 2019 von Branchenpionieren gegründet und ermöglicht Produzenten aus der ganzen Welt eine kosteneffiziente Teilnahme am schnell wachsenden europäischen Markt für medizinisches Cannabis. Das Unternehmen bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol in pharmazeutischer Qualität. Damit unterscheidet sich das Unternehmen vollständig vom Freizeit-Cannabismarkt. Mit dem Erreichen der Gewinnschwelle im ersten Quartal 2023 steht uns in naher Zukunft eindeutig mehr bevor. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 20.06.2023 um 16 Uhr einen Online-Roundtable mit der Cantourage Group SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-06-20-16-00/HIGH-GR zur Verfügung gestellt.