BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BRITISH AMERICAN TOBACCO AUF 3300 (4000) P - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 15500 (14000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT MAJOREL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 30 (34) EURJEFFERIES HEBT GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM)JPMORGAN SETZT AXA UND PRUDENTIAL AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' SOCGEN SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 788 (836) PENCE - 'BUY' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DATAGROUP AUF 80 (90) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG AUF 14,40 (20) EUR; BUYGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 375 (370) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 38 (33) EUR - 'BUY'SOCGEN STARTET NEMETSCHEK MIT 'HOLD' - ZIEL 77 EUR Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 ...Den vollständigen Artikel lesen ...