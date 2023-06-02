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WKN: 578560 | ISIN: DE0005785604 | Ticker-Symbol: FRE
Xetra
02.06.23
10:15 Uhr
26,000 Euro
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Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
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DAX
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FRESENIUS SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FRESENIUS SE & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
26,01026,03010:31
26,01026,02010:31
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DATAGROUP
DATAGROUP SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DATAGROUP SE55,90+0,90 %
FRESENIUS SE & CO KGAA26,000+0,97 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG340,20+0,15 %
NEMETSCHEK SE74,24-0,62 %
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