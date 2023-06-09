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WKN: A2AR94 | ISIN: NL0012044747 | Ticker-Symbol: SAE
Xetra
09.06.23
09:23 Uhr
93,20 Euro
-3,76
-3,88 %
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
1-Jahres-Chart
SHOP APOTHEKE EUROPE NV Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SHOP APOTHEKE EUROPE NV 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
92,2092,4609:39
92,3292,4609:39
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FMC
FMC CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FMC CORPORATION101,80-0,24 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA42,220-1,52 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV93,20-3,88 %
WACKER CHEMIE AG119,90-1,68 %
WIZZ AIR HOLDINGS PLC31,400+1,36 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.