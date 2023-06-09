- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 193 (202) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 28,60 (17,40) EUR - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN SETZT FMC AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PAYPAL AUF 92 (103) USD - 'BUY'- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR PAYPAL AUF 80 (100) USD - 'BUY' - BARCLAYS HEBT HAMMERSON AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 30 (25) PENCE - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 2600 (2450) PENCE - 'UNDERWEIGHT'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR M&G AUF 208 (218) PENCE - 'HOLD'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 22 (20) EUR - 'NEUTRAL' - RBC HEBT ZIEL FÜR LAND SECURITIES AUF 625 (600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC SENKT ZIEL FÜR BRITISH LAND AUF 325 (355) PENCE - 'UNDERPERFORM'- WDH/HSBC SENKT SHOP APOTHEKE AUF 'REDUCE' (HOLD) - ...Den vollständigen Artikel lesen ...