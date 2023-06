In 19. Ordentlichen Hauptversammlung der Strabag SE wurde für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung einer Dividende von 2,00 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen. Die Aktien werden ab Mittwoch, 21.6.2023, ex Dividende 2022 gehandelt. Der Nachweisstichtag für die Dividende ist Donnerstag, der 22.6.2023. Zahltag ist am 27.6.2023.

