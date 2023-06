Die Künstliche Intelligenz ist dabei, sämtliche Branchen und Wirtschaftsbereiche im Eiltempo umzukrempeln. Die Autorin Sandra Navidi sieht derzeit einen "überschwänglicher Optimismus" rund um das Trend-Thema - und "viel Verbesserungsbedarf". Denn noch seien ChatGPT und Co. sehr fehleranfällig. Allerdings könnte die Finanzbranche zu einem der größten Profiteur von künstlicher Intelligenz werden. Denn in den riesigen Datenmengen von Kontoauszügen und Kreditkartenabrechnung schlummere großes Potenzial. Ein Schatz, den die KI heben soll. Für andere Bereiche der Wirtschaft könnte die Technologie ein großer Helfer gegen den Fachkräftemangel werden. Für Investoren gelte bei beim Thema KI wie so häufig: Diversifizieren und breit aufstellen! Das und mehr im Video! Übrigens: Sandra Navidis Buch "The Future Proof Mindset" gibt es hier zu kaufen. https://amzn.eu/d/gOsJBNb