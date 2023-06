HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4434/ Dennis Zinner ist 25 und war von seinem 12. bis 22. Lebensjahr Wrestler. Mit 14 bei einem Royal Rumble zum ersten Mal im Ring reiste er später um die Welt. Meist als Face (die Guten), aber auch hie und da als Heel (die Bösen). Wir sprechen über Gimmicks, Raubbau am Körper, Skills und das Veranstalten eigener Events, was aber durch die Pandemie gestoppt wurde. Dennis war zudem auf dem 1. Cover unseres Wrestling-Magazins Indegoschn. Und wenn wir über Wrestling in Österreich reden, müssen wir natürlich auch Walter Hahn, der jetzt in der WWE unter dem Ringnamen Gunther aktiv ist, erwähnen. Themenwechsel: Heute ist Dennis Content Creator mit hoher Reichweite (zb 450.000 TikTok, 144.000 YouTube) ...

