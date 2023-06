Marktausblick aus dem aktuellen Equity Weekly der Erste Group: "Der positive Trend des globalen Aktienmarktindex setzte sich auch in der letzten Woche fort. Er stieg in EUR um +1,6% an. Der Nikkei 225 erzielte in EUR einen Zuwachs um +3,4%. Auch der S&P 500 wies mit einem Anstieg in EUR um +1,7% eine relative Stärke im Vergleich zum Weltaktienindex auf. Der Stoxx 600 legte hingegen nur +0,8% zu. Der globale Emerging Market Index befestigte sich in EUR um +1,6%. Wichtige Ereignisse dieser Woche waren die Zins-Entscheidungen der US Notenbank Fed und der EZB. Die Fed hat den Leitzins unverändert gelassen und die EZB diesen um +0,25% angehoben. Beide Zinsentscheidungen ent- sprachen den Markterwartungen. Der globale Technologiesektor profitiert von der vorläufigen Zinspause der Fed ...

