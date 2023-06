Weinfelden (ots) -Excellence Gourmetfestival '23 zwischen Basel und StrassburgDas Line-Up steht! Am 13. Oktober startet wieder der grosse Event für Freunde der hohen Kunst des Kochens. Das Excellence Gourmetfestival ist die Krönung zum Saisonende der Badener Familienreederei Excellence. Jetzt wurde die Liste der Gastköche bekanntgegeben. Zum Fine-Dining-Gipfeltreffen heuern 35 Köchinnen und Köche an Bord an. Sie bringen es auf über 600 Gault-Millau-Punkte und 46 Michelin-Sterne. Das Festival findet seit 2013 auf den Flusslinern von Excellence statt, auf der Rheinroute zwischen Basel und Strassburg. Es dauert sechs Wochen."Ich gehe nicht essen, nur um satt zu werden", sagt Tim Raue. "Ich möchte etwas erleben. Etwas, das mich berauscht und inspiriert." Und weil es keine Kunstform neben der des Kochens gibt, die zugleich Auge, Gaumen, Ohr, Nase und Geist anspricht, begeistert sie wohl auch so viele Menschen. Er habe viele Spitzenchefs am Herd erleben dürfen, sagt Festivalinitiator Stephan Frei. "Sie begeistern, weil sie begeistert sind. Sie wecken Gefühle, weil sie mit Gefühl kochen." Das Excellence Gourmetfestival ist eine Erfolgsgeschichte - eine kleine sinnenfreudige Auszeit auf dem Fluss.Ganz grosses Küchenkino! 35 Klassiker, Avantgardistinnen, gestandene Grandchefs und prämierte Talente zaubern grosses Kino auf den Teller - grandiose Küche für alle Sinne. Küche, die den kulinarischen Horizont der Gäste erweitert. Ein Horizont, der von Frankreich in die Schweiz, über die Alpen ins mediterrane Europa, bis nach Asien und Südamerika reicht. Aus Belgien reist der 3-Sterne-Star Tim Boury an, aus Südtirol Gerhard Wieser, der 19-Punkte-Meister der alpin-mediterranen Küche. Ebenfalls an Bord sind die Gault- Millau-Köche des Jahres aus der Schweiz und Österreich: Benoît Carcenat aus Rougemont VD und Lukas Nagl aus Traunkirchen/Oberösterreich. Gastköche aus der Riege der 3-Sterne- und 19-Punkte-Chefs sind Peter Knogl, Tanja Grandits, Heiko Nieder und der Berliner Tim Raue. Ausserdem gastieren die amtierenden Aufsteiger des Jahres Silvia Manser und Dominik Hartmann, bester Vegi-Koch der Schweiz. Am Excellence Gourmetfestival erleben die Gäste die Köchinnen und Köche hautnah, erfahren etwas über deren Idee hinter den einzelnen Gängen und lernen sie auch als Mensch kennen.Ein Genusstrip mit besten Zutaten. Zum grossen Kino aus der Küche gesellt sich ein ganzes Ensemble des guten Geschmacks. Versierte Sommeliers präsentieren fein abgestimmte Weine. Foodaffine Conférenciers führen durch den Abend. Und das Festival endet nicht mit dem Dessert. Musikkünstler begeistern mit Live-Musik, und zum guten Schluss legen DJs auf - den passenden Soundtrack für den Dancefloor oder den letzten Drink an der Bar. Die beiden Flussliner Excellence Countess und Excellence Princess sind die eleganten Gastgeberinnen des Genusstrips zwischen Basel und Strassburg.Inklusive: Ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz. Auf Basis der CO2-Bilanzberechnung von Myclimate fliesst ein entsprechender Investitionsbeitrag in Klimaschutzprojekte der Stiftung - als Teil des Festival- Reisearrangements und der Nachhaltigkeitsstrategie von Excellence.Das Excellence Gourmetfestival '23, vom 13.10. - 26.11.23Grosse Kochkunst, grosse Weine, prominente Moderation, gute Live-Sounds und Begegnungen mit Freunden der guten Küche. Die eleganten Flussliner Excellence Countess und Excellence Princess sind Gastgeberinnen der exquisiten 2-tägigen Fine-Dining-Trips zwischen Basel und Strassburg. Buchbar sind 46 Events mit einer oder mehr Nächten ab CHF 325.- excellence.ch/gourmetfestival (https://www.mittelthurgau.ch/alle-reisen/excellence-gourmetfestival)Das 90-seitige Festivalprogramm '23 jetzt online anschauen oder bestellen- excellence.ch/kataloge (https://www.mittelthurgau.ch/kataloge)- Impressionen und Festivalfilm 2022 (https://www.mittelthurgau.ch/film-gf)Alle GastköchePeter Knogl, Basel · Tim Boury, Roeselare (BE) · Rolf Fliegauf, Ascona · Silvio Germann, Freidorf TG · Tanja Grandits, Basel · Dominik Hartmann, Rickenbach SZ · Stefan Heilemann & Michael Schuler, Zürich · Christian Kuchler, Wigoltingen TG · Patrick Mahler, Vitznau LU · Heiko Nieder, Zürich · Tim Raue, Berlin (DE) · Kevin Romes, Lenzburg AG · Pascal Steffen, Basel · Gerhard Wieser, Dorf Tirol (IT) · Rico Zandonella, Küsnacht ZH · Dario Cadonau, Breil GR · Benoît Carcenat, Rougemont VD · Martin Dalsass, St. Moritz-Champfér · Irma Dütsch · Martin Göschel, Gstaad · André Jaeger · Roger Kalberer, Mels SG · Silvia Manser, Gais AR · Fabian Raffeiner, Bern · Guy Ravet, Vevey VD · Dominik Sato & Fabio Toffolon, Andermatt · Dietmar Sawyere, Dällenwil NW · Lukas Nagl, Traunkirchen (AT) · Stefan Lünse, Lenk BE · Käthi Fässler, Weissbad AI · Mike Wehrle, Obbürgen NW · Fabrizio Zanetti, St. Moritz · Claudia Canessa, St. Moritz.Über unsDas Reisebüro Mittelthurgau ist Veranstalter des Excellence Gourmetfestivals. Es wurde 2013 von Stephan Frei ins Leben gerufen. Excellence ist die einzige inhaberansässige Reederei der Schweiz und Teil der Twerenbold Reisen Gruppe, Baden. Das Familienunternehmen feierte 2020 sein 125-jähriges Firmenjubiläum. Unter der Flagge von Excellence kreuzen in Europa neun Flussschiffe. Die Reisegruppe belegte 2021 in ihrer Branchenkategorie Platz 3 der besten Arbeitgeber der Schweiz (handelszeitung.ch). Excellence - Reisebüro Mittelthurgau wurde als Vorreiter ganzheitlich nachhaltiger Flussreisen mit dem Myclimate-Award 2020 ausgezeichnet und mit dem Green Award zertifiziert. Die unabhängige Green Award Foundation klassifiziert damit Schiffseigner, die in Bezug auf Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und soziale Verantwortung vorbildliche Standards verwirklichen.excellence.ch (https://www.mittelthurgau.ch/)Pressekontakt:Bildmaterial, Informationen und Reisearrangements für Medienschaffende:T +41 71 626 85 85, ahoi@excellence.chMedienkontaktStephan Frei, Festivalinitiator, CEO Excellence - Reisebüro Mittelthurgau CH-8570 Weinfelden, T +41 71 626 85 85, stephan.frei@mittelthurgau.chOriginal-Content von: Excellence - Reisebüro Mittelthurgau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100908437