Sartorius Aktie sollte am Montag auf die am Freitag, nach Handelsschluss um 22:29 Uhr gemeldete Prognosereduktion reagieren. Und wahrscheinlich werden sich die Plus 3,68% der Aktie auf einen Schlusskurs von 295,50 EUR dabei in Luft auflösen. Dass 2023 kein besonders gutes Jahr werden würde, war klar, aber…Nachdem das coronabezogene Geschäft und ein Lagerbestandsaufbau bei Kunden in den Vorjahren starke zusätzliche Wachstumsimpulse bewirkten, hatte sich die Nachfragenormalisierung bei Sartorius bereits im ersten Quartal 2023 erwartungsgemäß fortgesetzt - rückläufige Umsätze und Erträge. Bei Vorlage ...

