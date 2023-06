© Foto: Smart Investor



In der Smart Investor-Juli-Ausgabe: die besten Infrastruktur- und Rohstoff- Aktien, -Fonds und -ETFs! Außerdem unter den Top-Themen: Handelsstrategien, Inflation, Edelmetalle und eine Kritik am "In Gold we Trust"-Report.

Titelstory in der neuen Smart Investor-Ausgabe Juli 2023:

Infrastruktur - Investments in die Neukonstruktion der Welt



Auch in Zeiten von Digitalisierung, KI und Internet of Things bleibt Infrastruktur ein Thema. Der fortlaufende Modernisierungsprozess bietet große Chancen. Smart Investor stellt die passenden Aktien vor, mit denen Sie an dieser Entwicklung partizipieren können. Welche Schwellenländer im Hinblick auf boomende Märkte in Asien einen Blick wert sind, wird ebenfalls erläutert. Dazu gibt es vier ausgewählte Rohstoffaktien, die besonders vom Aus- und Aufbau der Infrastruktur profitieren dürften. Wer das Einzeltitel-Risiko scheut, für den werden zusätzlich interessante Infrastrukturfonds und -ETFs vorgestellt.

Handelsstrategien & -systeme



Wie entwickelt man ein rationales Handelskonzept? Auswahl gibt es reichlich, wobei sich vor allem Trendfolge-, Momentum- und Value-Strategien in der Gunst der Anleger durchgesetzt haben. Smart Investor geht der Materie auf den Grund und erläutert den Übergang von der Börsenstrategie zum Handelssystem. Neben einigen "hybriden" Ansätzen werden auch echte Meister ihres Faches vorgestellt. Ein Einstieg, der zum Weiterstudium anregen soll.

Inflation - unter Kontrolle oder nur Zwischentief?



Smart Investor erläutert explizit die Bedeutung der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes für die Inflation. Warum sich Geldmengenwachstum nicht automatisch in Inflation übersetzt, liegt vor allem an Veränderungen dieser Größe. Ferner wird beschrieben, was Inflation im Hinblick auf Staatsanleihen, Zinserhöhungen und Bankenkrisen bedeutet.

Edelmetalle - "In Gold We Trust"



Ronald-Peter Stöferle und Mark J. Valek haben auch 2023 ihr Kompendium "In Gold We Trust" vorgelegt. Smart Investor erläutert einige zentrale Erkenntnisse, etwa das nach wie vor gültige Credo, dass die kommenden Jahre mit wellenförmig ansteigender Inflation den 1970ern ähneln dürften. Zudem wird aufgezeigt, warum die Autoren in mehrfacher Hinsicht von einem wahren "Showdown" ausgehen.

Dominica - Entspanntes Leben auf der Naturinsel



Karibik-Feeling für kleines Geld. Das Inselparadies Dominica hat nicht nur hinsichtlich Pflanzen- und Tiervielfalt einiges zu bieten, es könnte auch aus steuerlicher Sicht interessant sein.

Früher Maßnahmenkritiker



Prof. Dr. Andreas Sönnichsen hat sich bereits in einem frühen Stadium als Kritiker zweifelhafter Corona-Maßnahmen profiliert. Dabei scheute er sich auch nicht, seinen guten Ruf aufs Spiel zu setzen. Mit den politischen, aber auch medizinischen Akteuren geht Sönnichsen scharf ins Gericht, zumal man schon früh erkennen konnte, dass oft evidenzfrei gehandelt wurde.

Rückkehr nach Beuteland



Mit Bestseller-Autor Dr. Bruno Bandulet hat Smart Investor über sein neuestes Buch "Rückkehr nach Beuteland" gesprochen, in dem die Entwicklung der letzten Jahre aufgearbeitet und verdichtet wird. Inhaltlich ist es als Nachfolgewerk und Aktualisierung seines 2016 erschienenen Bestsellers "Beuteland" konzipiert.

