Die Integration von BTI Imaging schreitet zügig voran

Formal ist die Übernahme von BTI Imaging durch Aurora Solar Technologies Inc. (TSX-V: ACU, FSE: A82) abgeschlossen, doch die eigentliche Herausforderung muss noch bestanden werden, denn aus den zwei bislang selbstständigen Unternehmen soll nun ein gemeinsames werden, das sich als schlagkräftig und innovativ erweist. Das dieser Weg seine Zeit beansprucht, liegt auf der Hand. Umso erfreulicher ist, dass Aurora Solar Technologies im Frühjahr sehr gut auf diesem Weg vorangekommen ist und bereits erste Synergien und Effizienzsteigerungen erreichen konnte.

In den vergangenen Wochen hat sich Aurora Solar Technologies mit Erfolg auf die Integration von BT Imaging Pty Ltd. konzentriert. Die beiden Unternehmen wachsen zunehmend zusammen und erste Synergien und Effizienzsteigerungen konnten bereits realisiert werden. Gemeinsam wurde auch eine umfassende Untersuchung des Marktes vorgenommen, damit das verbundene Unternehmen besser positioniert und optimal für das zukünftige Wachstum ausgerichtet ist.



Eine Maßnahme, die Effizienz zu steigern und die Schlagkraft zu erhöhen, bestand darin, das chinesische Büro von Aurora Solar Technologies zu schließen und die Mitarbeiter vor Ort vollständig in das BTI-Vertriebsteam in der Volksrepublik zu integrieren. Zusätzlich konnten neue, erfahrene Mitarbeiter für die Arbeit im Unternehmen gewonnen werden. Ihre vorrangige Aufgabe besteht darin, die Umsetzungsfähigkeit des kombinierten Unternehmens zu verbessern.

Aurora Solar Technologies erhält viel Zuspruch für seine Lösungen und Innovationen

Aurora Solar Technologies ist derzeit dabei, einen strategischen Beirat einzurichten und einen Geschäftsführer für die Leitung des BTI-Geschäfts einzustellen. Beide Aufgaben sollten in Kürze abgeschlossen sein. Für die Zukunft ist Aurora gut aufgestellt, denn es verfügt über Kernkompetenzen in den Bereichen Photolumineszenz-Bildgebungsprodukte, maschinelles Lernen und intelligente Fabriklösungen für die Solarindustrie.



Die Nachfrage nach den bestehenden Produkten von BTI ist ungebrochen,und die Umsätze des übernommenen Unternehmens entwickeln sich gut. Damit konnten die im Vorfeld der Übernahme gehegten Erwartungen erfüllt werden. Besonders erfreulich ist, dass sich das BTI-Geschäft auch weiterhin selbst finanziert.



Seinen Kunden präsentierte sich das verbundene Unternehmen bereits auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen. Unter ihnen hervorzuheben sind die SNEC 16th (2023) Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference, die vom 24. bis 26. Mai 2023 in Shanghai, China, stattfand, und die 50. IEEE Photovoltaic Specialists Conference, die vom 11. bis 16. Juni 2023 in San Juan, Puerto Rico, stattfand.