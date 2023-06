Drei Analysten heben die Daumen

Anzeige / Werbung Bryce Adams von CIBC Capital Markets, Jeremy Hoy von Canaccord Genuity und Brock Colterjohn von Cormark Securities haben unabhängig von einander einen Blick auf O3 Mining Inc. (TSX.V: OIII, FSE: 15A) geworfen und die Aktie mit einem Buy-Rating bzw. einem Spekulativen Buy-Rating versehen. Auch die von den Analysten ermittelten Kursziele sollten die Anleger aufhorchen lassen, denn sie liegen im Bereich von 3,50 bis 4,50 Kanadische Dollar. Bryce Adams von CIBC Capital Markets, Jeremy Hoy von Canaccord Genuity und Brock Colterjohn von Cormark Securities haben unabhängig von einander einen Blick auf O3 Mining Inc. (TSX.V: OIII, FSE: 15A) geworfen und die Aktie mit einem Buy-Rating bzw. einem Spekulativen Buy-Rating versehen. Auch die von den Analysten ermittelten Kursziele sollten die Anleger aufhorchen lassen, denn sie liegen im Bereich von 3,50 bis 4,50 Kanadische Dollar. Die Lagerstätte Malartic H und das Marban-Goldprojekt von O3 Mining haben es allen Analysten angetan. Sie heben hervor, dass Marlatic H mit seinen zusätzlichen 342.000 Unzen Gold, die in der ersten Mineralressource für diese Lagerstätte nachgewiesen wurden, die Gesamtzahl der Unzen in der Ressource auf über 2,9 Millionen Unzen Gold ansteigen lässt.



Für Malartic H spricht zudem die geringe Entfernung von lediglich fünf Kilometer zur geplanten Verarbeitungsstätte. Ob diese je errichtet werden wird, steht allerdings noch in den Sternen, denn lediglich zwölf Kilometer vom Marban-Projekt entfernt betreibt Agnico Eagle Mines den Canadian Malartic Complex. Auch er verfügt über eine Verarbeitungsanlage. Eine Übernahme durch Agnico Eagle Mines würde für alle Beteiligten sehr viel Sinn machen Ihre jüngst veröffentlichten Produktionszahlen sollten auch die in O3 Mining investierten Anleger aufhorchen lassen, denn Agnico musste unlängst einen 30%igen Rückgang des Gesteinsdurchsatzes in seiner Verarbeitungsanlage vermelden. Aktuell bleibt die Kapazität der Anlage damit zu 70 Prozent ungenutzt.



Wirtschaftlich ist das nicht und wäre das Gold von O3 Mining das Gold von Agnico Eagle Mines, dürften die ersten Minen-LKW schon längst im Dauerbetrieb über die Straße rollen und das Erz des Marban-Projekts zu Agnicos nur zwölf Kilometer entfernten Verarbeitungsanlage transportieren.



Brock Colterjohn von Cormark Securities weist deshalb die Leser seiner Analyse darauf hin, dass eine Übernahme von O3 Mining Agnicos Mühlenproblem sofort lösen würde. Er erwartet deshalb früher oder später ein Übernahmeangebot und bewertet O3 Mining nicht nur mit einer Kaufempfehlung, sondern hat von allen drei Analysten zugleich mit 4,50 CAD auch das höchste Kursziele für die O3-Mining-Aktie. Enthaltene Werte: CA67113B1085

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )