Zahlreiche Lorbeeren verdiente sich CureVac in der vergangenen Woche . Schließlich ergibt sich im Wochenvergleich ein Plus von 19,53 Prozent. Das Wertpapier ging an vier der fünf Sitzungen mit Aufschlägen aus dem Handel. Besonders heftig schoss CureVac am Dienstag nach oben mit einem Plus von rund 13,28 Prozent. Schaltet CureVac dadurch in den Hausse-Modus? Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Es liegt also etwas Großes in der Luft. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...