Der ohne Blutvergießen beendete Aufstand der Wagner-Söldner dürfte die neue Börsenwoche beeinflussen. Der DAX ist mit dem Rückfall unter die 16.000-Punkte-Marke ohnehin nicht in der besten technischen Verfassung. In den kommenden Tagen muss der Leitindex eine wichtige Chart-Marke verteidigen. Die neu aufgeflammte Zinsangst hemmt derweil die Aktienkäufer.Experten sagen wegen der Krise in Russland für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...