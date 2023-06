News von Trading-Treff.de In dieser Woche startete die erwartete Korrektur an den Märkten. Der S&P500 verliert -1.39%. In anderen Indizes sieht es ähnlich aus. Meine Depots verlieren insgesamt -1.717,38 EUR und damit deutlich weniger. Gut so. War es das schon wieder mit der Korrektur? Verlust von -1.717,38 EUR im Depot Die Marktampel kann sich trotz Marktschwäche bei grün halten. Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der ...

