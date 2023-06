PEKING (dpa-AFX) - Der chinesische Automarkt hat sich im Juni voraussichtlich schwächer gezeigt. So sei ein Absatzminus im Einzelhandel von 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu erwarten, teilte der Branchenverband PCA (Passenger Car Association) am Sonntag in Peking anhand einer Schätzung mit. Dagegen dürfte der Absatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben um 26 Prozent gestiegen sein, hieß es weiter. Im Mai hatten die Auslieferungen noch kräftig angezogen und waren insgesamt um knapp 29 Prozent zum Vorjahr gestiegen.

Auslieferungszahlen aus China sind auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (inklusive Audi und Porsche ), BMW und Mercedes -Benz besonders wichtig, weil die Volksrepublik der größte Automarkt der Welt ist./nas