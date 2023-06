CLUJ-NAPOCA, Rumänien (ots/PRNewswire) -AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), das bedeutendste Technologieunternehmen, das an der Bukarester Börse notiert ist, startet AROBS Polska nach der erfolgreichen Übernahme einer 94%-igen Mehrheitsbeteiligung an SYDERAL Polska. AROBS Polska verfügt über ein Team aus mehr als 30 Spezialisten für die Entwicklung von Produkten und Technologien für Quanten- und optische Kommunikation, Datenspeicherung und -verarbeitung, Satellitenmechanismen und Instrumentensteuerung."Die Integration von SYDERAL Polska im geschäftlichen und gemeinschaftsbezogenen Sinne innerhalb der Gruppe und dessen Start unter dem Namen AROBS Polska ist ein bedeutender Schritt in unserer mittel- und langfristigen Entwicklungsstrategie. Wir konzentrieren uns darauf, in unser polnisches Unternehmen zu investieren und AROBS Polska hin zu einem der repräsentativsten Luftfahrttechnologieunternehmen in Polen zu entwickeln und AROBS gemeinsam mit AROBS Engineering als Partner der Wahl für die gesamte europäische Raumfahrtindustrie und darüber hinaus zu etablieren ", sagte Voicu Oprean, Gründer und CEO von AROBS.AROBS Polska wird weiterhin an Projekten und Produkten für die Europäische Weltraumorganisation (European Space Agency, ESA) und für kommerzielle Raumfahrtmärkte arbeiten. Darüber hinaus bietet die Integration in die AROBS-Gruppe neue Möglichkeiten für das polnische Unternehmen, an komplexeren Projekten auf dem Markt für Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Embedded Systems teilzunehmen, zusammen mit AROBS Engineering, das sich ebenfalls stark auf Luft- und Raumfahrt und die Seefahrt spezialisiert sowie auf medizinische Geräte und Unterhaltungselektronik." Der Beitritt zur AROBS Group war der wichtigste Schritt für SYDERAL Polska seit der Gründung unseres Unternehmens. Wir haben einen starken Partner gewonnen, der bereit ist, die aktuelle Vision unseres Unternehmens zu unterstützen und uns dank Synergien mit AROBS Engineering neue Möglichkeiten zu schaffen. Die Änderung des Namens in AROBS Polska ist ein natürlicher Schritt, der dazu beiträgt, das Image der gesamten Marke AROBS auf dem Markt für Raumfahrttechnologie zu stärken. AROBS Polska ist Teil einer starken, technologieorientierten Gruppe, deren Schlüssel zum Erfolg der Aufbau von Vertrauen und eine langfristige Zusammenarbeit mit Unternehmen ist", erklärte Michal Drogosz, CEO von AROBS Polska.Im Februar dieses Jahres gab AROBS die Unterzeichnung des Vertrags der Transaktion zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an SYDERAL Polska bekannt. Das nun AROBS Polska genannte Unternehmen wird weiterhin von Michal Drogosz verwaltet, dem aktuellen CEO und Aktionär des Unternehmens mit einer 6 %-Beteiligung.AROBS ist seit Dezember 2021 auf dem AeRO-Markt der Bukarester Börse gelistet und jetzt, nach der Kapitalisierung, das bedeutendste Technologieunternehmen. Mehr über AROBS Polska: https://arobs.com/arobs-polska/. Weitere Informationen zu AROBS: https://arobs.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2108577/AROBS_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2108578/AROBS_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/arobs-startet-arobs-polska-nach-abschluss-der-transaktion-mit-syderal-polska-301858293.htmlPressekontakt:Andreea Marcu,+40754077654,Andreea.marcu@arobsgroup.comOriginal-Content von: AROBS Transilvania Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100094303/100908751