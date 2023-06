News von Trading-Treff.de Der DAX-Wochenstart steht zunächst im Zeichen des Abwärtstrends. Er vollzog sich pber die ganze letzte Woche. Neue Trading-Ideen 26.06.2023 liest Du hier. DAX im Abwärtstrend gefangen Die vergangene Handelswoche war durchweg negativ. Sie verlief in einem klaren Trend ab dem Allzeithoch, was noch in der Woche zuvor erzielt werden konnte und skizzierte sich damit wie in der Wochenendanalyse zur KW26 dargestellt (Rückblick): ...

